Rambursarea accizei la motorină revine, cu scandal: Ministerul Finanțelor propune 20 de bani/l, dar transportatorii cer triplu

Ministerul Finanțelor a publicat în consultare un proiect de hotărâre de Guvern privind compensarea creșterii accizei la motorină pentru transportatori, după ce schema de ajutor a fost suspendată de Guvernul Ciolacu, în martie 2024.

„Măsura propusă constă în restituirea sumei de 20 bani pe litru de motorină achiziționată și se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri cu camioane de cel puțin 7,5 tone și celor de transport persoane, regulat și ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3”, se arată în proiectul publicat pe site-ul MF în 21 octombrie (Vezi document la finalul articolului).

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere, însă, ca schema de rambursare a accizei „să fie adaptată astfel încât:

– perioada eligibilă să fie 31 martie – 31 decembrie 2025;

– cuantumul rambursării să fie:

34 bani/litru pentru 31 martie – 31 iulie 2025;

60 bani/litru pentru 1 august – 31 decembrie 2025.

– prelungirea schemei în mod automat în 2026, la minim aceleași valori de

rambursare, pentru a oferi predictibilitate firmelor de transport românești și un

mediu concurențial corect față de străini”.

„Această soluție este echilibrată fiscal, protejează competitivitatea transportatorilor și previne creșteri suplimentare de costuri în toate sectoarele economice, de la exporturi și importuri, până la prețurile produselor de consum”, se arată într-un comunicat al UNTRR.

Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR: „Diferențele actuale de preț afectează semnificativ marja transportatorilor. Fără rambursarea accizei, România va continua să piardă competitivitate și venituri fiscale în favoarea statelor vecine”.

UNTRR detaliază:

„România are una dintre cele mai ridicate accize la motorină din UE: 2.548,35 lei pentru

1.000 de litri – circa 502 euro/1.000 litri, la cursul de la începutul lunii noiembrie, cu 172 peste minimul european de 330 euro/1.000 l (valoare aplicată, de exemplu, în Bulgaria).

Această situație generează diferențe semnificative de preț (fără TVA și cu acciza parțială),

față de statele din regiune:

Ungaria: între 11-15 eurocenți/litru

Croația: 21 eurocenți/litru

Slovenia: între 10-14 eurocenți/litru

În timp ce majoritatea transportatorilor români operează cu marje de profit de doar câțiva

eurocenți/km, aceste diferențe transformă alimentarea în România într-o pierdere

sigură.

Alimentările migrează către statele vecine, reducând veniturile fiscale ale României

Capacitatea ridicată a rezervoarelor camioanelor de transport internațional (între 1.100 și 1.500 litri) este suficientă pentru 3.000–4.000 km fără realimentare. Acest lucru le permite operatorilor să își organizeze traseele astfel încât să alimenteze exclusiv în țările și locațiile cu cele mai avantajoase prețuri.

De aceea, pe rutele spre Germania (principalul partener comercial al României), transportatorii alimentează imediat după ieșirea din țară, în Ungaria, cu un cost de

1,04-1,05 euro pe litru – după recuperarea TVA de 27% și a accizei suplimentare, iar

la întoarcere, alimentează tot în Ungaria.

1,04-1,05 euro pe litru – după recuperarea TVA de 27% și a accizei suplimentare, iar la întoarcere, alimentează tot în Ungaria. Transportatorii care operează rute spre Italia, al doilea partener comercial al României, preferă să alimenteze cu 0,95 Euro pe litru Croația sau 1,04-1,05 euro pe litru în Slovenia, unde diferența de preț este decisivă pentru menținerea competitivității. Iar cei care merg în sud alimentează în Bulgaria.

Inclusiv transportatorii care desfășoară activitate națională preferă alimentarea în statele vecine datorită diferențelor de preț.

Având în vedere că în România costul motorinei este 1,16-1,19 Euro pe litru fără TVA, diferența este mult prea mare pentru a putea fi ignorată, contribuind la o reducere considerabilă a marjelor și așa extrem de înguste ale transportatorilor români.

Această migrare masivă a alimentărilor reduce consumul intern de motorină și diminuează baza de colectare a accizelor și TVA, contrar obiectivului urmărit prin majorarea accizei.

UNTRR subliniază că, pentru a readuce alimentările în România, este necesară o rambursare de 60 bani/litru.

Această măsură este nu doar necesară, ci și perfect sustenabilă fiscal întrucât statul rămâne astfel cu 1.949,35 lei/1000 litri, echivalentul a aproximativ 383 euro, ceea ce înseamnă cu 53 euro peste acciza minimă obligatorie impusă de Uniunea Europeană.

Prin urmare, rambursarea de 60 bani/litru nu reduce acciza sub pragul european de 330 euro/1.000 litri, statul rămânând cu o acciză netă cu 53 euro/1000 litri peste nivelul minim obligatoriu — adică statul încasează mai mult decât cere UE.

Măsura NU generează pierderi bugetare, dimpotrivă, readuce alimentările și recuperează baza de colectare migrată în țările vecine Schema de rambursare trebuie ajustată pentru a proteja competitivitatea României.

UNTRR își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru definirea unui cadru fiscal predictibil și competitiv, care să mențină alimentările în țară și să sprijine economia națională”.