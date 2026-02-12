RAR: 38,5% dintre mașinile oprite în trafic, în 2025, aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite în trafic pentru verificări, în 2025, aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Au fost controlate 92.219 vehicule, la nivelul întregii țări, iar cele mai multe neconformități constatate de specialiștii RAR la 38,5% dintre ele au fost la:

instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);

emisiile poluante (20,46%);

punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);

vizibilitate (10,15%);

șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie. Deficiențe din sfera poluării au fost descoperite la 6.064 de vehicule dintre cele controlate.

Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și au fost anulate 188 de ITP-uri.

În București și județul Ilfov au fost verificate, în perioada menționată, 6.167 de vehicule. Dintre acestea, 68,2% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 1.110 (18%) prezentau pericol iminent de accident.

Din totalul autovehiculelor oprite, în 17,5% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 5,5% aveau probleme legate de identificare și 3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în această regiune au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.

„Atragem atenția că rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni”, precizează reprezentanții RAR.