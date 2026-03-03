Război în Orientul Mijlociu: Primii 360 de români, aduși acasă din Egipt cu două zboruri speciale TAROM

Marți dimineață au fost aduși în țară primii 360 de turiști români din zona de conflict militar din Orientul Mijlociu. Ei se aflau în Israel când a izbucnit războiul. Au fost fost preluați din Ierusalim și aduși în Cairo prin punctul de trecere a graniței Rafah. TAROM i-a îmbarcat apoi în două aeronave și i-a adus acasă.

Cele două zboruri speciale fuseseră anulate cu o zi în urmă, iar acum au aterizat la Otopeni la orele 01:25 și la 04:25. Însă, mulți dintre ei au fost nemulțumiți că au fost nevoiți să acopere cheltuielile pentru a se putea întoarce în țară.

Autoritățile române caută soluții pentru a-i aduce acasă și pe ceilalți conaționali blocați în zona de conflict. Toate țările din Orientul Mijlociu, atacate de Iran cu rachete, și-au închis spațiul aerian.

În Israel sunt peste 600 de români afectați de închiderea spațiilor aeriene. Jumătate dintre ei au reușit să ajungă acasă cu ajutorul misiunilor diplomatice române. Alți 14.000 de conaționali, rezidenți și turiști, se află în Emiratele Arabe Unite.