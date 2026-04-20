Recensământul traficului rutier – CNAIR își actualizează baza de date privind circulația mașinilor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va începe, din 21 aprilie, Recensământul General de Circulație Rutieră. Această acțiune va fi realizată prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

Procesul de colectare a datelor nu presupune oprirea vehiculelor în trafic. „Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, arată compania.

Scopul recensământului este actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport și a bazei de date a modelelor de transport.

Alt obiectiv este furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră. Totodată, vor fi determinate intensitatea și compoziția traficului rutier, pe categorii de vehicule.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate, cu ajutorul sistemelor de monitorizare, cât și manual, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național.

Conform Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare au fost alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, inclusiv în zile lucrătoare, în weekend și în perioadele de vârf turistic.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și folosite pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere, urmând să fie puse la dispoziția autorităților care gestionează infrastructura rutieră.