Reducere de 90% la tren pentru studenți, între localitatea de domiciliu și cea de studiu

Studenții beneficiază și în anul universitar 2025-2026 de reducerea de 90% la biletele de tren, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea a universității unde sunt înmatriculați.

Este vorba despre studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, potrivit CFR Călători.

Facilitate se acordă la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), la clasa a 2-a. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit / cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Pentru a beneficia de bilete / abonamente cu reducere 90%, trebuie prezentate legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă / localitatea în care se află instituția la care studentul este înmatriculat și actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

Studenții care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document / certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor.

Până pe 30 noiembrie inclusiv, reducerea se zacorda în baza legitimației de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025.

Studenții din anul I, până la obținerea legitimației de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025 și în baza adeverinței, în original, emisă de unitatea de învățământ pentru anul universitar 2025-2026.

„Începând cu data de 1 decembrie, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenții din anul I. La verificarea călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere și legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original”, precizează CFR Călători.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenții pot prezenta legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2024-2025, iar studenții din anul I pot prezenta adeverința care atestă calitatea de student.

„Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicația descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat”, se mai arată în comunicat.

Ca noutate, CFR Călători informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, începând cu data de 1 octombrie 2025, studenții cetățeni români care sunt înmatriculați la instituțiile de învățământ superior din străinătate la forma de învățământ cu frecvență beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. În schimb, pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.