Reduceri de iarnă la biletele de avion Air France & KLM: 399 euro – zboruri intercontinentale

Air France KLM lansează în România campaniile promoționale de început de an Rendez-Vous (Air France) și Real Deal Days (KLM).

Sunt oferite tarife speciale la zboruri intercontinentale, cu reduceri semnificative la biletele de avion către destinații din America de Nord, America de Sud, Caraibe, Africa și Asia.

Promoțiile sunt valabile pentru biletele achiziționate în luna ianuarie 2026, pentru călătorii efectuate în perioadele specifice fiecărei destinații.

Promoția Air France – Rendez-Vous

Tarifele sunt pentru zboruri dus-întors, cu toate taxele incluse, către destinații populare precum:

New York – de la 549 de euro

Montreal – de la 579 de euro

Lima – de la 1.119 de euro

Fort-de-France – de la 849 de euro

Reunion – de la 949 de euro

Promoția KLM – Real Deal Days

Perioada campaniei: 15 ianuarie – 4 februarie 2026

Cu plecare din Bucuresti, tarifele promoționale pornesc de la: