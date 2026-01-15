Reduceri de iarnă la biletele de avion Air France & KLM: 399 euro – zboruri intercontinentale

Air France KLM lansează în România campaniile promoționale de început de an Rendez-Vous (Air France) și Real Deal Days (KLM).
Sunt oferite tarife speciale la zboruri intercontinentale, cu reduceri semnificative la biletele de avion către destinații din America de Nord, America de Sud, Caraibe, Africa și Asia.
Promoțiile sunt valabile pentru biletele achiziționate în luna ianuarie 2026, pentru călătorii efectuate în perioadele specifice fiecărei destinații.
Promoția Air France – Rendez-Vous
Tarifele sunt pentru zboruri dus-întors, cu toate taxele incluse, către destinații populare precum:
- New York – de la 549 de euro
- Montreal – de la 579 de euro
- Lima – de la 1.119 de euro
- Fort-de-France – de la 849 de euro
- Reunion – de la 949 de euro
Promoția KLM – Real Deal Days
Perioada campaniei: 15 ianuarie – 4 februarie 2026
Cu plecare din Bucuresti, tarifele promoționale pornesc de la:
- Washington – de la 399 de euro
- New York – de la 518 de euro
- Los Angeles – de la 680 de euro
- Aruba – de la 952 de euro
- Curaçao – de la 941 de euro