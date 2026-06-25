RELOC Craiova a finalizat modernizarea lotului de 19 locomotive electrice de 5100 kW, care au fost transformate în unele cu motoare de tracțiune asincrone, pentru CFR Călători.

Contractul, semnat în decembrie 2023, are valoarea de 56,9 milioane de euro, fără TVA, pentru serviciile de modernizare și de aprope 34,2 milioane de euro, fără TVA, pentru mentenanță. Finanțarea este asigurată din PNRR.

Cele 19 locomotive au fost recepționate și introduse în parcul activ al CFR Călători, fiind utilizate pentru operarea trenurilor de călători pe rețeaua feroviară electrificată din România.

Programul de modernizare realizat de RELOC Craiova a inclus echiparea locomotivelor cu motoare de tracțiune asincrone și sisteme moderne de comandă și monitorizare. Acestea contribuie la creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea performanțelor în exploatare, reducerea costurilor de întreținere și creșterea siguranței în circulație.

În cadrul aceluiași program de investiții finanțat prin PNRR, CFR Călători derulează contract de modernizare locomotive și cu SCRL Brașov, care vizează un total de 37 de locomotive. Dintre acestea, 17 locomotive electrice de 3400 kW sunt transformate în unele echipate cu motoare de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2.

Celelalte 20 de locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP utilizate în activitatea de manevră sunt convertite în unele electrice cu acumulatori plug-in. Până în prezent, au fost livrate 13 locomotive electrice și 12 locomotive pe baterii, conform graficelor de implementare.

În ansamblu, programul de modernizare de material rulant de tracțiune finanțat prin PNRR și PT cuprinde un total de 75 de locomotive.