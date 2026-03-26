Reorganizare parțială a transportului public în Bucureşti-Ilfov: linii suspendate, modificări de trasee

Începând de sâmbătă, 28 martie, reţeaua de transport metropolitan din Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi reorganizată parțial, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI).

Astfel, traseele a 9 linii urmând să fi modificate: liniile 418, 419, 420 şi 465 vor avea capătul la CFR Progresul, în loc de Piaţa Eroii Revoluţiei; liniile 421 şi 424 vor avea capătul la Depoul Alexandria, în loc de Ghencea, iar liniile 438 şi 475 vor avea capătul la staţia de metrou „Tudor Arghezi”, în loc de Piaţa Sudului.

Linia 472 va fi prelungită, urmând să funcţioneze între M Nicolae Teclu şi Căldăraru. Liniile 406, 460 şi 461 vor fi suspendate.

Totodată, două linii (447 şi 447B) vor fi operate de Serviciul Transport Voluntari (STV), fiind preluate de la Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Ca urmare a acestor măsuri, călătorii vor beneficia de o frecvenţă mai bună a autobuzelor şi vor avea legături cu transportul de mare capacitate, cum ar fi tramvaiul sau metroul”, se menţionează în comunicatul TPBI.

La capătul CFR Progresul vor putea fi accesate tramvaiele liniilor 7 (cu un interval de succedare de aproximativ 6-10 minute) şi 25 (cu un interval de succedare de aproximativ 5-8 minute).

La capătul Depoul Alexandria, călătorii se pot transborda în tramvaiele liniei 32, care au un interval de succedare de aproximativ 4-6 minute.

Totodată, la capătul M Tudor Arghezi, există legătura cu Magistrala 2 de metrou, ale cărei trenuri au un interval de succedare de aproximativ 3-8 minute.

De asemenea, TPBI suspendă linia 261 și înființează linia 435, care va fi operată de societatea Ecotrans STCM și va asigura legătura directă între localitățile Chitila, Mogoșoaia și Complexul Băneasa.

Linia 435 va funcționa pe traseul: ‘Pasaj CFR Chitila’, Șos. Banatului, Str. Păcii, Str. Pădurea Chitilei, Șos. București-Târgoviște, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, Str. Câmpinița, Str. Jandarmeriei, Șos. București-Ploiești, Str. Pană Buescu, „Complex Băneasa”.

Întoarcerea se face pe Str. Pană Buescu, Șos. București-Ploiești, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspeților, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, Șos. București-Târgoviște, Str. Pădurea Chitilei, Str. Păcii, Șos. Banatului, „Pasaj CFR Chitila”.