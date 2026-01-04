Restricții 3 zile pentru camioane, pe DN7: 5 ianuarie, de Bobotează și de Sf. Ioan Botezătorul

Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pe DN7, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR.
Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale.
Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, după cum urmează:
|Indicativ
drum
|
Traseu
|
Sens de
parcurs
|
Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției
|
Observații
|
Luni
05 ianuarie
2026
|
Marți
06 ianuarie 2026
|
Miercuri
07 ianuarie 2026
|
DN 7
|Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersectia DN7 cu DN 1)
|
ambele sensuri
| 18,00 –
22,00
|
06,00 –
22,00
|
06,00 –
22,00
|
Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone.
De asemenea, se exceptează vehiculele prevăzute în Anexa nr. 2 de la Ordinul MT-MAI 1249- 132/2018.
Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr.1249-132/2018 constituie contravenție și se sancţionează cu amendă.