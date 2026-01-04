Restricții 3 zile pentru camioane, pe DN7: 5 ianuarie, de Bobotează și de Sf. Ioan Botezătorul

Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pe DN7, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR.

Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale.

Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, după cum urmează:

Indicativ drum Traseu Sens de parcurs Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției Observații Luni 05 ianuarie 2026 Marți 06 ianuarie 2026 Miercuri 07 ianuarie 2026 DN 7 Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersectia DN7 cu DN 1) ambele sensuri 18,00 – 22,00 06,00 – 22,00 06,00 – 22,00 Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone.

De asemenea, se exceptează vehiculele prevăzute în Anexa nr. 2 de la Ordinul MT-MAI 1249- 132/2018.

Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr.1249-132/2018 constituie contravenție și se sancţionează cu amendă.