    Restricții 3 zile pentru camioane, pe DN7: 5 ianuarie, de Bobotează și de Sf. Ioan Botezătorul

    Circulația rutieră se restricțonează între anumite ore în zilele de 5, 6 și 7 ianuarie, pe DN7, pentru camioanele de peste 7,5 tone, potrivit unui comunicat al CNAIR.

    Este vorba despre ziua premergătoare zilei de Bobotează, precum și de această zi și de Sfântul Ioan Botezătorul – ambele fiind sărbători legale.

    Potrivit Ordinului MT-MAI 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, după cum urmează:

    Indicativ

    drum

    Traseu

    Sens de

    parcurs

    Zilele și intervalele orare de aplicare a restricției

    Observații

    Luni

    05 ianuarie

    2026

    Marți

    06 ianuarie 2026

    Miercuri

    07 ianuarie 2026

    DN 7

    		 Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersectia DN7 cu DN 1)

    ambele sensuri

    		  18,00 –

     22,00

     

    06,00 –

    22,00

    06,00 –

     22,00

    Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone.

     

    De asemenea, se exceptează vehiculele prevăzute în Anexa nr. 2 de la Ordinul MT-MAI 1249- 132/2018.

    Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr.1249-132/2018 constituie contravenție și se sancţionează cu amendă.

