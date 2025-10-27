Restricții de circulație pe DN7 cel puțin până pe 15 noiembrie, pentru lucrări la ecoduct

Începând de luni, CNAIR a instituit restricții de circulație pe DN7 cel puțin până pe 15 noiembrie, pentru lucrările la ecoductul de la Călinești al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Astfel, în zona Racoviţa mașinile circulă dirijat cu piloţi de trafic. Restricțiile sunt de lungă durată, deoarece ecoductul de pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni va fi ca un tunel, de 300 de metri lungime și 100 de metri lăţime.

Totodată, restricțiile se pot prelungi, în funcție de condițiile meteo.

Dinamitări pentru tunelului Robești

În paralel, pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au început operațiunile de dinamitare în cadrul lucrărilor de construire a tunelului Robești.

Secțiunile 2 și 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești și au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat.