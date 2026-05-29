Restricții de circulație pentru camioane, în perioada Rusaliilor

Circulația camioanelor de peste 7,5 tone (cu excepția vehiculelor de transport persoane) va fi restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), în perioada Rusaliilor 30 mai (sâmbătă), 31 mai (duminică), 1 iunie (luni).
Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în conformitate cu prevederile Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018.
Sectoarele de drum vizate și intervalul orar:
A2 București-Constanța și DN39 Agigea-Mangalia, între orele 16:00-22:00 pe 30 mai și 06:00-22:00 pe 31 mai și 1 iunie;
DN7 Pitești-Râmnicu Vâlcea-Veștem, între 18:00-22:00 pe 30 mai și între 06:00-22:00 pe 31 mai și 1 iunie.