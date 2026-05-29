Restricții de circulație pentru camioane, în Ungaria

Circulația camioanelor mai mari de 7,5 tone va fi restricționată în Ungaria, câmbătă 30 mai, între orele 5:00 -17:00, când are loc la Budapesta finala Ligii Campionilor UEFA.

De asemenea, de la ora 22:00 și până adoua zi, duminică 31 mai, la ora 22:00, restricția rămâne neschimbată, informează CNAIR.

Comandamentul Național al Poliției din Ungaria estimează un volum mare al traficului rutier internațional asociat evenimentului sportiv. Sunt anticipate aglomerări de circulație pe principalele rute de tranzit din Ungaria, în special pe tronsoanele autostrăzii M1 în direcția Budapesta.

Traficul este îngreunat și de restricțiile temporare instituite pentru lucrările ce se execută pe autostrada M1, cu închiderea benzilor de circulație.