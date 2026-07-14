Restricții pe Autostrada Moldovei (A7), pentru verificarea semnelor de circulație

CNAIR a instituit restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7), începând din 14 iulie, pentru verificarea semnelor de circulație.
Sector afectat:
km 49+370 – km 61+050, direcția București-Focșani (banda de urgență și banda 2);
km 49+370 – km 61+050, direcția Focșani-București (banda de urgență și banda 2).
Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea verificării semnelor de circulație și confirmarea corespunzătoare a acestora.
CNAIR le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren.