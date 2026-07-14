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    Restricții pe Autostrada Moldovei (A7), pentru verificarea semnelor de circulație

    By Transporturi

    CNAIR a instituit restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7), începând din 14 iulie, pentru verificarea semnelor de circulație.

    Sector afectat:
    km 49+370 – km 61+050, direcția București-Focșani (banda de urgență și banda 2);
    km 49+370 – km 61+050, direcția Focșani-București (banda de urgență și banda 2).
    Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea verificării semnelor de circulație și confirmarea corespunzătoare a acestora.
    CNAIR le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren.
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