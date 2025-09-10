Close Menu

    Restricții pe mai multe sectoare de drum național, pentru Turul României la ciclism rutier

    Competiția de ciclism rutier „Turul României 2025” blochează circulația pe mai multe sectoare de drum național, în perioada 10-14 septembrie, potrivit CNAIR.

    Iată sectoarele de drum afectate:

    • Ruta Craiova-Râmnicu Vâlcea, pe DN6B, DN65F, DN67 și DN67B,
    • Ruta Pitești-Dichiu, pe DN7, DN72A, DN71,
    • Ruta Brașov-Buzău, pe DN 10, pe Rută Buzău-Brăila-Slobozia DN2B, DN2S, DN22B, DN21.

    „Turul României este una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și unul dintre cele mai importante evenimente cicliste internaționale din România și se desfășoară pe un traseu de peste 750 km

