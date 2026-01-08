Restricții pe Podul Giurgiu-Ruse: Mașinile circulă alternativ pe o bandă, semaforizat

Restricțiile au revenit pe Podul Giurgiu-Ruse (Podul Prieteniei), începând din 8 ianuarie, după ridicarea lor în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Traficul pe pod, unde autoritățile bulgare execută lucrări de reabilitare, a fost redeschis complet, pe 18 decembrie 2025, pe ambele sensuri de mers.