Restricții pe sectorul de autostradă A1 Nădlac-Cunța; reparații până la sfârșitul lunii iulie

Începând de miercuri, DRDP Timișoara a instituit restricții pe sectorul de autostradă A1 Nădlac-Cunța, pentru reparații în carosabil ce se vor executa până la sfârșitul lunii iulie.

Astfel, echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat (DPB) intervin între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina, km 441+250 – km 446+400, inclusiv în zona nodului rutier Margina, pe sensul Deva-Timișoara.

De asemenea, se lucrează între nodurile rutiere Topolovățu Mare și Remetea Mare, km 470+400- km 478+670.

Până la ora 20:00, circulația rutieră se desfășoară doar pe banda a 2-a, banda de urgență și banda 1 fiind închise circulației.

În paralel, se execută lucrări de aplicare a marcajelor rutiere în zona mediană a autostrăzii A1, între Pecica și Nădlac. Până la ora 18:30, traficul se desfășoară doar pe banda de urgență , benzile 1 și 2 fiind restricționate.

Lucrările vor continua și în perioada următoare, pe diferite sectoare ale autostrăzii A1.