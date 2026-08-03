Restricții pentru camioanele grele în județele cu Cod Roșu de caniculă

Circulația camioanelor grele este restricționată în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizarea Cod Roșu de caniculă până pe 5 august, inclusiv.
Astfel, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t au interzis să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi don aceste județe, în intervalul orar 12:00-20:00.
„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, potrivit CNAIR.
Restricțiile sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern 43/1997 privind regimul drumurilor. Astfel, administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă.
Sunt exceptate:
• transporturilor de persoane;
• transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;
• transporturilor funerare;
• transporturilor poștale;
• transporturilor de echipamente de prim ajutor;
• transporturilor pentru distribuire de carburanți;
• transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;
• transporturilor pentru tractări vehicule avariate;
• transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;
• transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;
• transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
• transporturilor produse provenite din exploatări agricole;
• transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;
• transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);
• transporturilor de produse alimentare diverse (de panificație, de patiserie și de cofetărie proaspete, conservate, pișcoturi și biscuiți, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).
De asemenea, în perioada restricțiilor sunt exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale (drumuri naționale, drumuri expres, autostrăzi).