Restricții pentru camioanele grele în județele cu Cod Roșu de caniculă

Circulația camioanelor grele este restricționată în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizarea Cod Roșu de caniculă până pe 5 august, inclusiv.

Astfel, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t au interzis să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi don aceste județe, în intervalul orar 12:00-20:00.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, potrivit CNAIR.

Restricțiile sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern 43/1997 privind regimul drumurilor. Astfel, administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă. Sunt exceptate: