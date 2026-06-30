Restricții prelungite pentru camioane, în a 3-a zi cu Cod Roșu de caniculă

Compania Națională de Drumuri menține și marți restricțiile instituite camioanelor, în a 3-a zi în care meteorologii au prelungit avertizarea Cod Roșu de caniculă.

Astfel, camioanele mai mari de 7,5 tone au interzisă circulația, în intervalul orar 12:00-20:00, în cele 39 de județe afectate de temperaturile extreme.

Județele afectate sunt: Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău și Ilfov.

Sunt exceptate de la restricții:

– transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală; – vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră; – transporturilor funerare; – transporturilor poștale; – transporturilor de echipamente de prim ajutor; – transporturilor pentru distribuire de carburanți; – transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată; – transporturilor pentru tractări vehicule avariate; – transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; – transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; – transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; – transporturilor produse provenite din exploatări agricole; – transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale; – transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR); – transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).