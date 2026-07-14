Restricțiile de circulație de pe DN7 se prelungesc până pe 31 iulie

Restricțiile de circulație pe DN7 se prelungesc până la 31 iulie, în baza avizului emis de Direcția Rutieră din cadrul IGPR, informează marți DRDP Craiova.

În această perioadă se execută lucrări de protecție a versanților: rânguire, îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție.

Restricțiile se aplică pe sectoarele de drum cuprinse între:

km 198+200 – km 207+000; km 216+000 – km 219+000; km 224+000 – km 227+300; km 228+000 – km 233+200.