„România Zboară Departe”: Sprijin Vola pentru tinerii performanți

Vola și Asociația The Social Incubator lansează programul „România Zboară Departe”, o inițiativă care sprijină tinerii olimpici. Potrivit unui comunicat, ajutorul este logistic și financiar pentru ca aceștia să își continue parcursul de excelență fie în țară, fie peste hotare.

Cu ajutorul Vola, tinerii performanți beneficiază de bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie, transferuri. Totodată, li se acoperiră taxele de participare sau transportul echipamentelor necesare.

Nu toți tinerii excepționali pot zbura spre performanță

Potrivit studiilor, 1 din 5 tineri olimpici nu participă la competiții internaționale, din motive financiare. Datele Consiliului Național al Elevilor arată că 58% dintre cei performanți se bazează exclusiv pe sprijinul familiei.

În 2023, conform Ministerului Educației, peste 3.400 de elevi și studenți din România au fost invitați la competiții în străinătate. Însă, aproximativ 20% dintre ei nu au putut participa din lipsa fondurilor necesare.

Vizibilitate și recunoaștere pentru poveștile care inspiră

Programul pune în lumină poveștile inspiraționale ale acestor tineri. Li se oferă recunoaștere publică și vizibilitate pentru rezultatele lor excepționale.

„Știm că România are tineri extraordinari, capabili să schimbe lumea, dacă li se oferă șansa de a-și urma visurile. Prin România Zboară Departe, le oferim nu doar sprijin financiar, ci și încrederea că pot ajunge oriunde își propun.

Contează foarte mult să știi că cineva crede în tine, iar acest program este modul nostru de a le arăta tinerilor că pot zbura departe. Uneori, un simplu bilet de avion înseamnă mai mult decât o călătorie. E începutul unei povești de succes, al unui drum care le poate schimba destinul.” – Elena Marin, CSR manager, Vola.ro

Cum se pot înscrie beneficiarii

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani, care au demonstrat deja rezultate remarcabile în educație, sport sau artă.

Înscrierile se fac prin formularul de pe site-ul https://romaniazboaradeparte.ro/ , unde sunt detaliate criteriile de eligibilitate și regulamentul programului.

Cunoști un tânăr care merită sprijinit? Recomandă-i programul „România Zboară Departe”!