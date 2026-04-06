Sameday achiziționează Cargus; Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția

Consiliul Concurenței a aprobat achiziționarea Cargus de către Sameday, compania care a introdus pe piața autohtonă livrarea în easybox.

În următoarea perioadă, fiecare dintre cele două companii va pregăti documentația relevantă pentru finalizarea tranzacției. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit, se arată într-un comunicat transkis redacției.

Atât Sameday, cât și Cargus oferă servicii complete de curierat național și internațional, cu soluții flexibile de livrare la adresă sau la punct fix.

Prin reunirea experienței și expertizei celor două companii, aprobarea Consiliului Concurenței marchează un pas important spre îmbunătățirea calității serviciilor, optimizarea capacităților logistice și crearea unei oferte mai competitive pentru clienți.

„Aprobarea tranzacției de către Consiliul Concurenței confirmă direcția în care se îndreaptă SAMEDAY și deschide un nou capitol pentru piața de curierat. Vedem acest pas ca pe o oportunitate de a construi o structură operațională mai solidă, mai agilă și mai sustenabilă, aliniată nevoilor clienților și calibrată pentru a absorbi volatilitatea costurilor generată de dinamica pieței și de factori externi.

Ne dorim să reunim ce e mai valoros din ambele organizații, având în centrul tuturor acțiunilor noastre oamenii, tehnologia și experiența de livrare, pe care ne propunem să o reinventăm zi de zi. Privim cu încredere înainte și așteptăm momentul în care le vom putea ura bun venit noilor clienți, parteneri și colegi”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Grup.