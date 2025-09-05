Scumpiri pentru vehiculele de transport: Rovinieta, taxa de pod și amenzile pentru lipsa lor

Amintim că, de la 1 septembrie, potrivit Legii 141/2025 au fost majorat prețul rovinietei pentru autoturisme, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa acesteia, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

Este vorba despre majorarea următorelor tarife: rovinieta, taxa de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii, precum și amenzile pentru lipsa acestora.

Începând de luni, 8 septembrie, intră în vigoare noile scumpiri pentru vehiculele de transport, aprobate de Guvernul Bolojan prin OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr. 15/2002.

Rovinieta pentru autoturisme:

• 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și 50 de euro pentru 12 luni;

Rovinieta pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone:

• 10 euro pentru o zi, 13,5 euro pentru 10 zile, 21,5 euro pentru 30 de zile, 34 de euro pentru 60 de zile și 114 euro pentru 12 luni;

Rovinieta pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone:

• 7,5 euro pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 de euro pentru 30 de zile și 380 de euro pentru un an;

Rovinieta pentru vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv):

• 17 euro pentru o zi, 42,5 euro pentru 7 zile, 85 de euro pentru 30 de zile și 855 euro pentru un an;

Rovinieta pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv):

• 85 de euro pentru o zi, 71 euro pentru 7 zile, 142,5 euro pentru 30 de zile și 1.425 euro pentru 12 luni;

Rovinieta pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):

• 7,5 pentru o zi, 19 euro pentru 7 zile, 38 euro pentru 30 de zile și 380 euro pentru un an;

Rovinieta pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto):

• 13 euro pentru o zi, 33 euro pentru 7 zile, 66,5 euro pentru 30 de zile și 665 euro pentru 12 luni. Cuantumul amenzii, în cazul lipsei rovinietei valabile:

• între 500 și 1.000 de lei pentru autoturisme,

• între 1.140 și 2.280 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone,

• între 3.800 și 7.600 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone,

• între 6.650 și 13.300 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12 tone,

• între 8.550 și 17.100 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv),

• între 14.250 și 28.500 lei pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv),

• între 3.800 și 7.600 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto),

• între 6.650 și 13.300 lei pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto). Tarifele de trecere a podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă:

• 19,00 lei pentru o trecere, 38 lei pentru două treceri, 304 lei pentru 20 de treceri, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• 69 lei pentru o trecere, 137 lei pentru două treceri și 1.195 lei pentru 20 de treceri, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• 94 lei pentru o trecere, 187 lei pentru două treceri și 1.628 lei pentru 20 de treceri, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• 133 lei pentru o trecere, 266 lei pentru două treceri și 2.315 lei pentru 20 de treceri, pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane. Cuantumul amenzii contravenționale, în cazul lipsei peajului valabil:

• între 190 și 380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• între 690 și 1.380 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• între 940 lei și 1.880 lei, pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• între 1.330 și 2.660 lei, pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane. Tarifelor de trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii:

• 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 treceri (până la 31 decembrie), pentru autoturisme – de 16 lei pentru o trecere, 257 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• 38 lei pentru o trecere și 662 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane (inclusiv conducătorul auto);

• 63 lei pentru o trecere și 1.095 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane;

• 94 lei pentru o trecere și 1.628 lei pentru 20 de treceri (până la 31 decembrie), pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane.