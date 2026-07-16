Sens giratoriu pe DN2B la Făurei (km 47), finalizat

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a finalizat lucrările de amenajare și marcaj rutier a sensului giratoriu pe DN2B, la km 47, în zona Făurei, județul Brăila, în zona Făurei.

În perioada următoare, se va finaliza și sensul giratoriu de la intersecția DC8 cu DN2B, la km 99+850, în zona Lacul Sărat. Aici se lucrează pentru configurarea corectă a circulației și pentru reducerea punctelor de conflict.

Intervenția contribuie la fluidizarea traficului și la creșterea nivelului de siguranță pentru toți conducătorii auto.