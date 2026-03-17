SIGNAL IDUNA a depus la ASF documentația pentru intrarea pe piața RCA

SIGNAL IDUNA a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) documentația necesară pentru intrarea pe segmentul RCA. Compania va comunica ulterior pașii următori privind dezvoltarea acestei linii de business.

Potrivit unui comunicat, SIGNAL IDUNA și-a consolidat prezența pe piața locală, în ultimii ani, prin integrarea fostelor companii ERGO și, ulterior, prin achiziția pachetului majoritar al Garanta Asigurări. Și-a consolidat, în acest fel, prezența pe segmentul asigurărilor generale. Intrarea pe segmentul RCA reprezintă următorul pas.

În contextul actual al pieței RCA, intrarea unor jucători cu capital solid și orientare pe termen lung poate contribui la stabilitatea acestui segment. Asigurările RCA, esențiale pentru protecția financiară în cazul incidentelor rutiere, rămân un pilon important pentru economie și pentru siguranța participanților la trafic.

„Privim piața RCA cu o perspectivă pe termen lung și cu responsabilitate față de clienții din România. Stabilitatea acestui segment depinde de prezența unor companii bine capitalizate, ancorate în economia locală și care operează cu disciplină și standarde solide.

În ultimii ani, SIGNAL IDUNA și-a consolidat constant prezența în România, iar această evoluție ne poziționează astăzi ca un actor puternic, pregătit să contribuie la dezvoltarea echilibrată a acestui segment”, a declarat Tiberiu Maier, președintele Directoratului SIGNAL IDUNA și al Consiliilor de Administrație SIGNAL IDUNA Asigurări și Garanta Asigurări.

Noua linie de business va avea la bază un cadru solid de guvernanță corporativă, o disciplină riguroasă în subscriere și un management atent al riscurilor, susținute de mecanisme eficiente de prevenire și combatere a fraudei.