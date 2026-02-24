Șoferii care nu plătesc amenzile în 90 de zile – permis suspendat! (OUG)

Permisul auto se va suspenda în cazul șoferului care nu plătește amenda de circulație în termen de 90 de zile, potrivit Ordonanței de urgență (OUG) privind reforma administrației, adoptată, marți seară, de Guvernul Bolojan.

Măsura va intra în vigoare peste 6 luni, după aprobarea de către Guvern a Normelor de aplicare, ce urmează a fi propuse de MAI/MF/MDLPA.

„Pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie”, conform reprezentanților Executivului.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: „Este un mecanism foarte clar, stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție. Astfel, după trecerea unor perioade de timp, care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală, autoritatea locală emite somație de plată. În aceasta avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Şi dacă, la finalizarea acestei ultime perioade, nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră. Nu trebuie să predea permisul, pur și simplu, după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile. Aceasta, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale, care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin hotărâre de guvern”.