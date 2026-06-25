Șoferii de camion nu mai pot fi obligați să încarce/descarce marfa. Legea 100, în MO

Șoferii de camion nu mai pot fi obligați să încarce sau descarce marfa și ambalajele, după ce Legea 100, aprobată recent de Parlament, a fost promulgată miercuri, de președintele Nicușor Dan, și publicată în Monitorul Oficial,scrie ZIUA CARGO.

Este vorba despre Legea pentru reglementarea obligațiilor privind desfășurarea operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor.

Amenzile sunt de la 5.000 lei la 20.000 lei și se aplicată beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, după caz.

Excepție fac transporturile specializate, iar contractele de muncă sau actele adiționale încheiate cu propriul angajator prevăd această posibilitate. Clauzele contractuale prin care șoferii au obligația să descarce sau să încarce camioanele „sunt nule de drept”.

„Încălcarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicată transportatorului”, stipulează actul normativ.