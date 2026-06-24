Softronic a finalizat modernizarea celor 19 locomotive electrice contractate de CFR Călători

Softronic Craiova a finalizat modernizarea celor 19 locomotive electrice contractate de CFR Călători prin PNRR, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Astfel, miercuri, CFR Călători a introdus în circulație ultima locomotivă modernizată în cadrul contractului derulat cu Softronic Craiova. Cele 19 locomotive electrice de 5100 kW au fost transformate în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone și echipate cu sistem ETCS nivel 2.

Pentru primele 10 locomotive, contractul a fost derulat în cadrul programului de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Ulterior, pentru celelalte 9 locomotive, finanţarea a fost asigurată în cadrul Programului Transport pentru perioada 2021-2027.

Valoarea contractului semnat, în decembrie 2023 este de 67,45 milioane de euro, fără TVA, pentru serviciile de modernizare și de aproximativ 33,23 milioane de euro, fără TVA, pentru serviciile de mentenanță aferente locomotivelor modernizate.

„Prin finalizarea acestui proiect, cele 19 locomotive recepționate și introduse în exploatarea comercială, contribuie la creșterea fiabilității și performanței transportului feroviar de călători din România”, conform comunicatului.

Locomotivele modernizate sunt echipate cu tehnologii moderne, care asigură eficiență energetică mai bună, fiabilitate crescută, costuri de întreținere reduse, siguranță sporită și confort îmbunătățit pentru pasageri.

Proiectul a vizat readucerea în circulație, într-o formă modernizată, a locomotivelor electrice produse inițial la Electroputere Craiova, contribuind la dezvoltarea unor servicii de transport feroviar mai eficiente, mai sigure și mai confortabile.

Dincolo de beneficiile tehnice și operaționale aduse de proiect, cele 19 locomotive modernizate se remarcă și prin identitatea vizuală adoptată, fiecare purtând numele unei personalități reprezentative pentru cultura, știința și istoria României.

Prin această inițiativă, CFR Călători promovează valorile și patrimoniul național, aducând în atenția publicului nume de referință precum:

Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, George Enescu, Lucia Sturza Bulandra și Constantin Brâncuși, Nicolae Iorga, Regele Ferdinand I, Regina Maria, Regele Carol, Ana Aslan, Carol Davila, Ion Cantacuzino, Grigore Antipa, Anghel Saligny, Smaranda Brăescu, Simion Mehedinți, Iulia Hașdeu, Ecaterina Teodoroiu și Hariclea Darclée.

În cadrul aceluiași program de investiții finanțat prin PNRR, CFR Călători mai derulează contracte de modernizare locomotive, cu RELOC Craiova, pentru modernizarea a 19 locomotive electrice de 5100 kW, în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone. În cadrul acesti contract este prevăzută asigurarea serviciilor de mentenanță aferente, fiind livrate până în prezent 18 locomotive.

Un alt contract este cel cu SCRL Brașov, care vizează un total de 37 de locomotive, dintre care 17 electrice de 3400 kW, aflate în proces de modernizare în locomotive echipate cu motoare de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2. Alte 20 de locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP, utilizate în activitatea de manevră, sunt convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in.

Până în prezent, din acest contract au fost livrate câte 13 locomotive electrice si 12 locomotive electrice cu acumulatori plug-in, conform graficelor de implementare.

Programul de modernizare de material rulant de tracțiune finanțat prin PNRR cuprinde un total de 75 de locomotive.