Stația de topire a bitumului rutier, amplasată la fosta rafinărie RAFO din Onești, a început producție

Stația de topire a bitumului rutier amplasată pe platforma industrială a fostei rafinării RAFO din Onești, cu o capacitate de până la 18 tone pe oră și complet automatizată, a fost autorizată. Aceasta este operată de BITUROM, companie românească specializată în procesarea și comercializarea bitumului, membră a grupului GRAMPET, potrivit unui comunicat.

Terminalul de topire și stocare de la Onești va include 4 stații de producție bitum 50/70 și bitum polimerizat, cu o capacitate anuală de până la 400.000 tone, acoperind astfel aproximativ 60% din necesarul anual de bitum al României. Prima unitate a început producția de masă, iar echipamentele pentru celelalte trei stații au fost deja contractate de la unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiilor de prelucrare a bitumului.

Materia primă este importată sub formă solidă și, respectând toate standardele și cerințele în vigoare, este topită și menținută la temperatura și vâscozitatea optime pentru utilizare. Astfel, se garantează stabilitate, calitate constantă și trasabilitate completă în fiecare etapă a procesului.

Instalația de topire este echipată cu un sistem de încălzire de mare capacitate, format din trei schimbătoare de căldură. Fiecare are o putere de 1.000.000 kcal/h și asigură un flux termic constant și eficient. Stația este dotată și cu o instalație de polimerizare care permite producția de bitum modificat cu polimeri, oferind pieței locale și regionale un produs premium, adaptat cerințelor moderne de infrastructură. Terminalul integrează 4 rezervoare dedicate pentru bitum polimerizat și 6 rezervoare pentru bitum standard, toate prevăzute cu agitatoare moderne ce mențin omogenitatea produsului pe întreaga durată a stocării.

Întregul flux tehnologic – de la topire la stocare și livrare – este complet automatizat și optimizat pentru menținerea parametrilor de calitate certificați și pentru o distribuție rapidă și sigură către clienți. Terminalul dispune de un sistem avansat de încărcare și descărcare a autocisternelor, bazat pe pompe de circulație și mecanisme de management al fluxului, proiectat să susțină volume ridicate în condiții de eficiență maximă.

Concepută pentru funcționare continuă, 24 de ore din 24, această unitate oferă stabilitate și predictibilitate în aprovizionarea cu bitum rutier, un material esențial pentru construcția și modernizarea rețelei de drumuri și autostrăzi din România și regiune.

Produsele comercializate de BITUROM sunt testate în laboratoarele CESTRIN (CNAIR), rezultatele confirmând respectarea standardului european EN 12591 pentru sortul 50/70. Compania membră a GRAMPET Group a început vânzările pe piețele din România și Republica Moldova, utilizând exclusiv bitum importat de cea mai bună calitate, se mai arată în comunicat.