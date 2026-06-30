Stațiile de autobuze, tramvaie și troleibuze ale STB vor fi adaptate să facă față caniculei

Stațiile de autobuze, tramvaie și troleibuze ale Societății de Transport București (STB) vor fi adaptate în așa fel încât să facă față caniculei, potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Hotărârea, votată pe 30 iunie, prevede dotarea stațiilor cu protecții UV, materiale cu proprietăți termice îmbunătățite, sisteme suplimentare de umbrire și alte soluții „verzi” care reduc expunerea la radiațiile solare și acumularea de căldură.

Intervențiile vor fi realizate etapizat, cu prioritate în stațiile din zonele cu trafic intens și în cele utilizate frecvent de persoane vulnerabile.

„Bucureștiul trebuie să înceapă să își adapteze infrastructura urbană la noile realități climatice. Acest program propune soluții concrete pentru creșterea confortului și siguranței călătorilor”, a declarat consilierul general Nicorel Nicorescu (USR), inițiatorul proiectului.