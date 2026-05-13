STB concediază între 800 de angajați. CGMB a aprobat 32,2 milioane de lei pentru maximum 12 salarii compensatorii

Societatea de Transport București (STB) va disponibiliza până la 800 de angajați, care vor primi maximum 12 salarii compensatorii.

Consiliul General al Capitalei a aprobat miercuri, printr-o hotărâre, bugetul maxim alocat acestor plăți: 32,2 milioane de lei. Suma include și contribuția asiguratorie pentru muncă. S-au înregistrat 34 de voturi „pentru”, 3 împotrivă și 5 abțineri.

Cuantumul exact al compensațiilor, numărul de beneficiari și modalitatea de plată vor fi stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor STB.

Conform referatului de aprobare, directorul general al STB a propus un plan de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare, în contextul situației economice dificile a societății.

„Se propune inițierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700 – 800 de angajați, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite eșalonat, lunar”, se arată în document.

Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcțiilor de conducere cu minim 30% și a directorilor cu 50%, precum și reducerea temporară a activității pentru 4.540 salariați la 4 zile de lucru/săptămână, în lunile aprilie-iulie.

