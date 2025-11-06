STB nu se lasă și contestă decizia CNSC de atribuire a contractului pentru tramvaie către Electroputere VFU Pașcani

Societatea de Transport București (STB) va contesta decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de atribuire a contractului pentru tramvaie către Electroputere VFU Pașcani.

Amintim că STB a anulat licitația, pe motiv că furnizorul Electrocentrale este din Rusia.

Electroputere VFU Pașcani a câștigat licitația lansată de STB în 2019, când Rusia încă nu invadase Ucraina și nu era supusă sancțiunilor Uniunii Europene, iar Electroputere a participat la licitație cu o ofertă a unui furnizor de la Moscova.

Joi, electroputere a anunțat că a câștigat la CNSC, în sensul că i se permite să schimbe furnizorul din Rusia.

Comunicatul STB:

„Referitor la decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) prin care s-a dispus continuarea procedurii de achiziție sectorială având ca obiect «Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă», Societatea de Transport București (STB) precizează că va continua demersurile legale și va contesta această decizie.

CNSC este organismul administrativ care soluționează contestațiile din cadrul procedurilor de achiziții publice, însă decizia finală aparține instanței de judecată.

Legislația europeană – Regulamentele (UE) nr. 833/2014 și 2022/576 – privind sancțiunile impuse Federației Ruse este clară și obligatorie pentru toate autoritățile publice din statele membre ale Uniunii Europene. STB are obligația de a respecta legea și de a proteja interesele sale patrimoniale”.