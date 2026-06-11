STRABAG achiziționează compania românească BAWI Construction

STRABAG SE a semnat, joi, un acord pentru achiziționarea a 100% din acțiunile companiei BAWI Construction, cu sediul în București.

Potrivit unui comunicat, BAWI este un furnizor consacrat în domeniul infrastructurii feroviare, cu o vastă experiență pe întregul lanț valoric – de la servicii de construcție și modernizare până la lucrări specializate și producția proprie de componente.

Compania are aproximativ 240 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 60 de milioane de euro în 2025. O echipă solidă de profesioniști calificați și un parc de utilaje specializat permit un grad ridicat de producție internă.

Prin achiziția planificată, STRABAG își extinde și mai mult activitățile pe una dintre cele mai importante piețe în creștere din Europa de Sud-Est. Piața infrastructurii feroviare din România beneficiază de investiții ample și de programe de finanțare, în special în cadrul inițiativelor europene în domeniul infrastructurii.

Péter Glöckler, membru al Consiliului de administrație, Segmentul Sud + Est, STRABAG SE: „Văd un potențial considerabil pe piața românească și, prin urmare, ne propunem să ne extindem și mai mult prezența în această țară. Prin achiziționarea BAWI, câștigăm o companie cu o poziție excelentă pe piață, care dispune de o înaltă expertiză tehnică și de o prezență puternică pe piață. Această achiziție ne permite să ne extindem strategic activitățile din domeniul construcțiilor feroviare, consolidându-ne în același timp lanțul valoric pe o piață-cheie pentru viitor”.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor reglementare obișnuite. Finalizarea tranzacției este preconizată pentru a doua jumătate a anului 2026.