Striker – numele noului crossover Dacia

Numele noului crossover Dacia este Striker, un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact, asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului.

Terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă.

„Derivat din expresia universală „a da lovitura / a nimeri ținta”, Striker întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului. Este un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie”, se mai arată în comunicat.

Asemenea design-ului care va fi dezvăluit pe 10 martie, Striker transmite o energie pozitivă și autentică.