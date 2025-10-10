Tarifele TollRo, aprobate prin OMTI 1.925, revoltă transportatorii

Ordinul 1.925 pentru aprobarea nivelului tarifului unitar (ToolRo) de utilizare a drumurilor de către camioanele mai mari de 3,5 tone revoltă transportatorii.

Documentul, semnat vineri de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionuț Cristian Săvoiu, a fost publicat imediat în Monitorul Oficial. Tarifele au fost stabilite prin ordin în baza Legii 226/2023și reprezintă jalon în PNRR.

Iată noile tarife TollRo, ce vor fi aplicate de la 1 iulie 2026:

a) în cazul vehiculelor de transport marfă cu MMTA mai mare de 3,5 t

0,22 euro/km pentru autovehiculele EURO III-O, de 0,19 pentru cele EURO V-IV și de 0,17 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe autostrăzi și drum9zuri expres

0,11 euro/km pentru autovehiculele EURO III-O, de 0,10 pentru cele EURO V-IV și de 0,08 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe drumurile naționale.

b) în cazul vehiculelor de transport marfă cu MMTA mai mare de 7,5 t și mai mică de 12 t

0,37 euro/km pentru autovehiculele EURO III-O, de 0,33 pentru cele EURO V-IV și de 0,29 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe autostrăzi și drumuri expres

0,19 euro/km pentru autovehiculele EURO III-O, de 0,16 pentru cele EURO V-IV și de 0,14 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe drumurile naționale.

c) în cazul vehiculelor de transport marfă cu MMTA mai mare sau egală cu 12 t

0,62 euro/km pentru camioanele EURO III-O, de 0,55 pentru cele EURO V-IV și de 0,48 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe autostrăzi și drumuri expres

0,31 euro/km pentru camioanele EURO III-O, de 0,28 pentru cele EURO V-IV și de 0,24 euro/km pentru cele EURO VI care circulă pe drumurile naționale.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză că tarifele sunt „exagerat de mari”. „În lipsa unui dialog real și a unei corecturi urgente a acestei măsuri, România riscă să piardă unul dintre puținele sectoare economice competitive și profitabile rămase sub control național”.

Comunicatul transmis redacției:

„Noua taxă aplicată transportatorilor și, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei. Măsura a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere.

Acesta este unul dintre puținele sectoare economice care contribuie în mod real și substanțial la PIB și încă beneficiază de un capital majoritar autohton. COTAR și celelalte asociații profesionale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere i-au prezentat și argumentat ministrului Transporturilor și Infrastructurii, încă de acum 3 luni, impactul negativ al aplicării unui tarif mare, nefundamentat și nesustenabil.

Și chiar au obținut un acord verbal al ministrului de resort, pentru un tarif de 0,03 euro/km. Cu siguranță, această măsură, adoptată într-un context de recesiune economică și instabilitate financiară, riscă să afecteze extrem de grav transportatorii rutieri.

Aceștia au suferit, în ultimii ani, efectele devastatoare negative în cascadă generate de Pachetul Mobilitate I, criza sanitară COVID-19 și războiul din Ucraina (fără a primi vreun sprijin real de orice natură din partea Guvernului României!!!), dar în același timp și economia națională, și nivelul de trai al cetățenilor.

Stabilirea unui nivel nerealist și disproporționat pentru noile tarife de utilizare a infrastructurii rutiere va afecta direct bugetul familiilor și al firmelor.

Mai exact, introducerea acestor tarife va genera o creștere artificială a costurilor de transport cu până la 20–30%, în funcție de tipul de activitate, rută și greutatea vehiculelor. Aceste costuri vor fi inevitabil transferate către lanțul de aprovizionare, ceea ce va duce la:

creșterea prețurilor produselor alimentare, a materialelor de construcții, a bunurilor de larg consum și a combustibililor;

reducerea competitivității exportatorilor români pe piețele europene, în contextul în care transportatorii din alte state beneficiază de scheme de sprijin sau tarife mai reduse;

accentuarea dezechilibrelor economice într-un moment în care România traversează o recesiune tehnică și o criză de lichiditate ;

; falimentul a mii de microîntreprinderi de transport, care nu vor putea absorbi aceste costuri suplimentare.

În termeni concreți, aplicarea tarifului propus ar însemna o creștere medie de peste 1.500 de euro/lună/vehicul pentru un transportator care operează pe rute interne. Acest nivel este complet nefezabil economic într-o piață extrem de competitivă, dominată deja de companii străine cu acces la capital mult mai ieftin.

Invocarea PNRR drept justificare pentru această măsură este abuzivă și falsă. Niciun document european nu impune României stabilirea unor tarife de acest nivel.

Regulamentele europene (în special Directiva 1999/62/CE privind taxarea vehiculelor grele și Directiva (UE) 2022/362) prevăd expres că statele membre trebuie să asigure proporționalitate și echitate în stabilirea tarifelor. Și să țină cont de nivelul de dezvoltare economică, de infrastructura existentă și de impactul asupra mediului de afaceri.

În plus, România nu dispune încă de infrastructura rutieră modernă care să justifice asemenea tarife. Introducerea lor în absența autostrăzilor finalizate și a unei rețele coerente de drumuri expres echivalează cu o dublă penalizare a transportatorilor.

Ei plătesc pentru o infrastructură care, de fapt, nu are continuitate, este într-o stare precară sau nu există.

Transportul rutier este un sector strategic: fără el, economia și populația nu pot funcționa. Orice creștere semnificativă a costurilor de transport are efect direct asupra inflației și puterii de cumpărare.

Populația resimte deja povara scumpirilor la energie, combustibili și alimente. Această nouă măsură riscă să ducă la o explozie a costurilor de trai. În același timp, afectează profund echitatea socială.

Zonele rurale și orașele mici, dependente de transportul rutier pentru aprovizionare și servicii, vor fi lovite cel mai puternic.

Politicile fiscale trebuie să fie predictibile, sustenabile și justificate economic. Introducerea bruscă a unor taxe de asemenea nivel, fără consultare reală cu partenerii sociali, demonstrează lipsa totală de viziune și de respect față de mediul de afaceri românesc.

În acest context, COTAR solicită:

Suspendarea imediată a aplicării ordinului privind noile tarife până la finalizarea unei analize de impact economico-social; Reluarea dialogului instituțional cu federațiile reprezentative din domeniul transporturilor pentru stabilirea unui tarif rezonabil și sustenabil, de maximum 0,03 euro/km; Evaluarea alternativelor de finanțare a infrastructurii rutiere, prin direcționarea unei părți din accizele la combustibili, fără împovărarea suplimentară a transportatorilor; Implicarea Comisiei Europene într-un proces transparent de clarificare, pentru a demonstra că România nu este obligată să adopte aceste tarife excesive.

COTAR face apel la unitate între toți transportatorii, antreprenorii și cetățeni pentru a respinge ferm măsurile abuzive, nefundamentate și dăunătoare economiei naționale. România are nevoie de politici economice raționale, nu de experimente fiscale care distrug mediul de afaceri autohton”.

