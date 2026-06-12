Tariful de traversare a Podului Giurgiu-Ruse poate fi plătit online

Taxa de pod la Giurgiu-Ruse poate fi plătit online, începând de luni, 15 iunie, de posesorii autoturismelor și de șoferii vehiculelor de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri.

Plata se face în regim de preplată, pe platforma web e-tarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă eTarifGiurgiuPod, disponibilă în Google Play (Android) și App Store (iOS) și dexvoltată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Valoarea unei treceri este de 15 lei.

La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera, în regim de flux rapid (high-speed).

Pe sensul Giurgiu-Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea (numerotate 3 și 4 pe indicatoare) sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Celelalte benzi rămân pentru plata cash/card la ghișeu, inclusiv pentru categoriile exceptate conform reglementărilor în vigoare.