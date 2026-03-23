TAROM, printre companiile aeriene din Europa fără mari întârzieri la zboruri

Operatorul național TAROM se numără printre companiile aeriene cu cele mai bune performanțe de punctualitate la zbor din Europa, potrivit unui comunicat.

Astfel, din totalul zborurilor operate în 2025, au decolat la timp 82,24% – cu peste 6% față de media europeană a industriei. „Adică, peste 8 din 10 curse operate și-au respectat programul de zbor, potrivit indicatorului OTP (On-Time Performance), calculat cu un prag standard de toleranță de 15 minute”.

Totodată, 19.240 de curse din totalul de 23.396 au decolat conform orarului. „Doar 0,2% de zboruri au înregistrat întârzieri de peste 3 ore, un indicator foarte scăzut, care plasează TAROM în categoria performer a aviației europene la nivelul predictibilității zborurilor.

Datele oficiale de operare înregistrate de companie pe întregul an confirmă un standard operațional peste medie, obținut „în pofida unui context de trafic aerian european din ce în ce mai dens și mai complex și a limitărilor operaționale proprii”, potrivit comunicatului.

17,76% zboruri, întârzieri sub 3 ore

Din totalul curselor operate, 17,76% au înregistrat întârzieri de sub 3 ore, categorie care include adesea întârzieri cauzate de factori externi companiei, precum condiții meteorologice sau efecte de cascadă generate de perturbări la nivel de rețea europeană.

76 din 100 zboruri ajung la timp – peste media europeană

La nivel european, datele agregate pentru industria aviației civile, în 2025, indică o rată medie OTP (On-Time Performance) de 76,1%. „Cu alte cuvinte, aproximativ 76 din 100 zboruri ajung la timp. Pe timpul verii, rata medie a fost și mai mică: 71%. Aceasta este performanța standard a pieței, față de care se raportează toate companiile aeriene europene, indiferent de modelul de business, tradiționale (legacy) sau low-cost”.

Intervalul 71–76% reprezintă performanța de referință a sistemului aviatic european în 2025. Aceasta „reflectă efectele cumulate ale congestionării traficului aerian, condițiilor meteorologice nefavorabile, restricțiilor de flux impuse de managementul traficului aerian (ATFM) și ale altor constrângeri operaționale cu care se confruntă rețeaua continentală”.

Top performer – companiile care depășesc 83%

„Sunt considerate top performer companiile care depășesc pragul de 83%, în timp ce operatorii cu rezultate cuprinse între 60% și 70% sunt catalogați drept low performers. De menționat că și companii aeriene de notorietate, fie ele tradiționale sau low-cost, s-au poziționat în 2025 în intervalul 65%–72% al acestui clasament”, precizează TAROM.

Cu un OTP de 82,24%, TAROM se situează, în 2025, la granița categoriei top performer a aviației europene, depășind cu peste 6 puncte procentuale media anuală a industriei. Aceste rezultate plasează TAROM în categoria transportatorilor aerieni care livrează predictibilitate în zborurile proprii, peste medie.

„Aceste cifre sunt o confirmare a muncii echipelor noastre operaționale, tehnice și de planificare. Punctualitatea și predictibilitatea sunt parte al unui angajament zilnic față de pasagerii noștri pe care vom continua să îl avem în vedere prioritar și în 2026”, a declarat directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.