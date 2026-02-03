TAROM și Scandinavian Airlines, parteneriat de tip codeshare

TAROM și Scandinavian Airlines (SAS) au lansat un parteneriat de tip codeshare, care oferă pasagerilor acces la rețelele de rute combinate ale celor două companii aeriene, prin zboruri operate în cadrul alianței SkyTeam.

În baza acestui acord, Bucureștiul este conectat cu destinații precum Copenhaga, Oslo și Stockholm, cu escală prin huburi europene importante, inclusiv Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt și Praga.

Biletele pentru zborurile operate în regim codeshare sunt disponibile începând cu 3 februarie, pentru zboruri cu data de început 9 februarie 2026. Biletele pot fi achiziționate de pe tarom.ro sau prin agențiile partenere TAROM.

Pe întreaga durată a călătoriei, pasagerii TAROM și SAS vor avea anumite beneficii: check-in într-o singură operațiune și etichetarea bagajelor până la destinația finală; servicii SkyPriority, care includ check-in și îmbarcare prioritare pentru pasagerii Business Class și membrii SkyTeam Elite Plus; acces gratuit la lounge-urile SkyTeam pe parcursul călătoriei pentru membrii Elite Plus și pasagerii Business Class; acumulare de mile pentru întregul itinerar în programul de fidelitate Flying Blue pentru pasagerii TAROM și în programul EuroBonus pentru pasagerii SAS.

Vor mai exista beneficii suplimentare privind limita de bagaje pentru pasagerii Elite Plus și Elite, în cadrul programului SkyTeam Elite Customer Recognition, aplicabile de la îmbarcare până la destinația finală.

„Parteneriatele dintre membrii SkyTeam sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența de călătorie și reprezintă un element definitoriu al calității oferite de companiile aeriene tradiționale. Începând de astăzi, un singur bilet și un singur check-in pentru bagaje fac călătoriile din București către principalele destinații scandinave mai simple și mai eficiente”, a declarat Bogdan Costaș, director general TAROM, citat într-un comunicat al companiei.

„Acest nou parteneriat cu TAROM marchează un pas important în consolidarea conectivității dintre Scandinavia și România. Prin combinarea rețelelor noastre și prin asigurarea unor conexiuni fluide via huburi europene cheie, oferim clienților mai multă libertate de alegere, flexibilitate și confort pe parcursul călătoriei. Împreună cu TAROM, ne propunem să oferim o experiență de călătorie coerentă și fiabilă pentru toți pasagerii’, a declarat Paul Verhagen, vicepreședinte executiv și chief commercial officer al SAS.