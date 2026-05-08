Taxa de pod Giurgiu-Ruse se va putea achita și online, din iunie

Taxa de pod Giurgiu-Ruse se va putea achita și online, începând din luna iunie, conform unui proiect de ordin publicat în consultare publică, pe 6 mai, de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Proiectul de ordin modifică Anexa nr. 3 din OMT 1836/2018, actul normativ care reglementează tarifele aplicate de CNAIR, și introduce cadrul legal pentru implementarea sistemului electronic eTarifGiurgiuPod, destinat traversării Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Sistemul electronic de plată va funcționa prin platforma cu același nume, „eTarifGiurgiuPod”, care va fi disponibilă atât online, cât și prin aplicații mobile pentru Android și iOS.

Șoferii vor putea introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat existența unei taxe valabile la momentul trecerii podului.

„În momentul traversării secțiunii alocate plății online a tarifului de trecere, sistemul identifică automat existența plății efectuate cu minim 3 minute în prealabil și deschide instant bariera în regim de mare viteză”, se mai arată în proiectul de ordin.

