Timișoara își extinde flota cu încă 10 tramvaie Bozankaya. Primarul Fritz: „Suntem pe drumul bun”

Bozankaya a semnat un nou contract cu Primăria Municipiului Timișoara, pentru producerea a 10 tramvaie de ultimă generație destinate transportului public din oraș.

Odată cu acest acord, numărul total de tramvaie livrate de compania din Turcia către Timișoara va ajunge la 50.

Producătorul de vehicule electrice inovatoare și soluții moderne pentru transportul urban a contribuit deja la o transformare semnificativă a mobilității urbane din Timișoara. Astfel, a produs și livrat municipalității 40 de tramvaie moderne, aflate în prezent în exploatare.

Noul contract, semnat pe 6 februarie de către primarul Dominic Fritz, are valoarea de 105,8 milioane lei (fără TVA) și este finanțată prin Programul Regional Vest 2021-2027, Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă.

„Datele de anul trecut ne arată clar că suntem pe drumul bun: 53% dintre timișoreni folosesc transportul public, iar în total s-au înregistrat 177 de milioane de călătorii. Sunt cifre care ne obligă să oferim servicii tot mai bune pentru cei care deja folosesc transportul public, dar și să facem acest sistem suficient de atractiv pentru ca și mai mulți oameni să aleagă tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul. Noile tramvaie pe care le cumpărăm vor îmbunătăți direct calitatea transportului public pe liniile 7 și 9, acolo unde e mare nevoie de schimbare și modernizare”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Noile tramvaie vor fi produse într-o configurație cu 3 module, spre deosebire de modelul anterior cu 5 module. Această adaptare va permite o utilizare mai flexibilă și mai eficientă a vehiculelor, oferind o soluție optimizată pentru structura liniilor existente și pentru densitatea pasagerilor din Timișoara.

Vehiculele au o lungime de aproximativ 20 de metri și funcționează fără emisii. Vor avea o capacitate de peste 150 de pasageri, podea complet coborâtă și dotări moderne. Acestea sunt: sisteme de siguranță, climatizare, informare în timp real, Wi-Fi, supraveghere video și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Livrarea este programată până în primăvara anului 2027, iar tramvaiele vor putea circula pe liniile 9 (Gara de Nord – zona Buziașului) și 7 (Fratelia – Cetății/Torontal).

Aytunç Günay, președintele Consiliului de Administrație al Bozankaya, a subliniat că adaptarea designului la trei module reflectă capacitatea companiei de a răspunde rapid și personalizat cerințelor locale.

„Fiecare oraș are particularitățile sale operaționale. Prin configurarea tramvaielor în variantă cu 3 module, oferim Timișoarei o soluție optimizată pentru infrastructura existentă și pentru fluxurile reale de pasageri. Obiectivul nostru este să livrăm vehicule care nu doar îndeplinesc standarde tehnice înalte, ci generează eficiență pe termen lung pentru operator și confort sporit pentru comunitate”, a declarat el.

Bozankaya investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a răspunde cerințelor actuale privind reducerea emisiilor, eficiența energetică și digitalizarea transportului public.

Timișoara continuă investițiile în transportul public și are în derulare proceduri pentru achiziția a 10 troleibuze moderne, 20 de autobuze electrice și 20 de stații de încărcare. În ultimii ani, municipalitatea a alocat aproximativ 700 de milioane de lei pentru modernizarea flotei de transport public, din fonduri europene și din bugetul local.

În România, Bozankaya este prezentă și în Iași, acolo unde continuă livrările într-un ritm accelerat. În primul proiect, semnat în 2019, toate cele 16 tramvaie cu cinci module au intrat deja în circulație. În cel de-al doilea proiect, care prevede furnizarea a 18 tramvaie cu trei module, au fost livrate până acum 15 unități, iar ultimele 3 urmează să ajungă la Iași în perioada următoare. După finalizarea livrărilor, orașul va dispune de 34 de tramvaie Bozankaya în exploatare.