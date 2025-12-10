TPBI: Autobuzele 196, legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret

Traseul liniei 196 de autobuze va fi prelungit, din 13 decembrie, pentru a asigura legătura directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret.

Noul traseu al liniei 196, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI):