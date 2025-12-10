TPBI: Autobuzele 196, legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret

Traseul liniei 196 de autobuze va fi prelungit, din 13 decembrie, pentru a asigura legătura directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret.
Noul traseu al liniei 196, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI):
- Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Calea Plevnei, str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, str. Odoarei, Șos. Viilor, str. Fabrica de Chibrituri, Piața Gării Filaret, Autogara Filaret, cu întoarcere pe str. Doctor Constantin Istrati, Șos. Viilor, str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, str. Constantin Noica, str. Mircea Vulcănescu, str. Baldovin Pârcălabul, str. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.