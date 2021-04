Trafic îngreunat de lucrări pe A1 Bucureşti-Piteşti şi DN7 Rm Vâlcea-Sibiu

Drumarii CNAIR efectuează lucrări de punere în ordine a rețelei de autostrăzi și drumuri naționale principale cu un volum de trafic ridicat.

Vineri, traficul rutier este restricţionat, până la ora 16.00, pe prima bandă a autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, pe sensul către Capitală, între kilometrii 44-45, în zona localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, pentru efectuarea de reparaţii asfaltice.

Şi pe DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se va desfăşura vineri îngreunat. În această zonă se execută lucrări după cum urmează:

pe tronsonul kilometric 191-199, pe raza localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea, va avea loc aplicarea marcajelor rutiere. Din acest motiv, traficul rutier se va desfăşura îngreunat, pe ambele sensuri, în intervalul orar 10.00-14.00;

pe tronsonul kilometric 205-206, pe raza localităţii Brezoi, judeţul Vâlcea, se efectuează lucrări de rânguire a versanţilor, până la ora 12.00. Circulaţia se desfăşoară în reprize de câte 20 de minute;

pe tronsonul kilometric 232,6-232,8, pe raza localităţii Câineni, judeţul Vâlcea, se execută lucrări de demontare/montare a parapetului metalic, până la ora 14.00. Se circulă pe 1/2 cale, dirijat de piloţi de circulaţie.

Pe întreg parcursul lunii aprilie au loc lucrări, potrivit CNAIR. despre plombări de gropi, colmatări fisuri și crapături la îmbrăcăminți asflatice, decolmatări și desfundări șanțuri și rigole şi repararea suprafețelor burdușite. În plus, vor mai fi făcute badijonări pe suprafețe poroase, colmatări crăpături și rosturi la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, completarea cu pământ, balast etc., îndepărtarea materialului rezultat de la activitatea de deszăpezire, decolmatări și desfundări șanțuri și rigole, defrișări plantații pe zonă și în spațiile verzi etc.

Lucrările au fost demarate după ce Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a efectuat revizii tehnice pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrare, în vederea evaluării stării tehnice a infrastructurii rutiere şi remedierii cât mai urgente a degradărilor apărute pe partea carosabilă.