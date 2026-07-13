Trafic oprit pe calea 1 a Autostrăzii A10 Sebeș-Turda: surpare de teren

Traficul rutier este oprit de trei zile pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, sensul de mers Alba Iulia – Turda ( calea 1), în urma unei surpări de teren, iar echipele tehnice ale constructorului PORR și CNAIR lucrează, începând de luni, la proiectul de remediere.

Vor fi stabilite soluțiile tehnice și modul de execuție a lucrărilor, informează CNAIR. Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze aproximativ două luni.

Pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Unirea–Turda este redirecționată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km – „cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă”, precizează Compania de Drumuri.

„Soluția a fost aleasă întrucât zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic, inclusiv a celui greu, în imediata vecinătate a cedării”, potrivit CNAIR.