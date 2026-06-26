Traficul aerian pe aeroporturile regionale a crescut cu 50% (AnimaWings)

Traficul aerian pe aeroporturile regionale a crescut cu peste 50%, potrivit AnimaWings, companie aeriană 100% românească. Astfel, tot mai mulți români aleg să plece în vacanță sau în călătorii de afaceri direct din orașul în care locuiesc, fără a mai tranzita Bucureștiul.

Tendința se reflectă și în evoluția operațiunilor companiei, care a înregistrat în ultimul an o creștere de peste 50% a numărului de pasageri transportați de pe aeroporturile regionale. Este un ritm de dezvoltare semnificativ peste media pieței, susținut de extinderea rețelei de rute și a capacității de operare.

Cele mai solicitate conexiuni sunt București – Cluj-Napoca, București – Timișoara și București-Oradea. Cererea este susținută atât de segmentul de business, cât și de pasagerii care folosesc aceste zboruri pentru conexiuni către rețeaua internațională.

Grecia rămâne principala destinație de vacanță din aeroporturile regionale, iar cererea pentru zborurile directe din Cluj, Timișoara și Iași continuă să crească.

Pentru sezonul de vară 2026, AnimaWings estimează o creștere de aproximativ 40% a traficului de pasageri din afara Capitalei, pe fondul extinderii rețelei de rute și al dezvoltării capacității operaționale.

În ultimele 18 luni, AnimaWings a primit șase aeronave Airbus A220-300 direct din fabrică, acestea reprezentând baza dezvoltării rețelei regionale și a noilor baze operaționale ale companiei.

Astfel, compania operează în prezent o flotă de șapte aeronave și utilizează un model flexibil de alocare a capacității, adaptat cererii fiecărei piețe. AnimaWings are două baze operaționale: București, unde sunt alocate cinci aeronave, și Timișoara, cu două aeronave.

Totodată, prin operarea combinată în aceeași zi a unei destinații de pe două aeroporturi (zboruri W), compania asigură zboruri regulate directe din Cluj-Napoca către Istanbul, Atena, Olbia și Salonic, precum și din Iași către Salonic.

În paralel, în sezonul de vară 2026, AnimaWings desfășoară, în parteneriat cu Christian Tour și agențiile partenere, cel mai amplu program de curse charter din istoria companiei. Sunt plecări din zece aeroporturi din România – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Arad, Sibiu, Suceava, Craiova și Brașov – către destinații de vacanță din Grecia, Turcia, Egipt și Spania.

Diana Dima, chief commercial officer AnimaWings: „Tot mai mulți români își doresc să zboare direct din orașul în care locuiesc, fără să mai fie nevoiți să tranziteze Bucureștiul, iar acest lucru ne confirmă potențialul uriaș al aeroporturilor regionale.

De aceea, analizăm permanent oportunități de extindere, în special din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, pentru a conecta direct marile centre regionale ale României cu destinații europene importante pentru călătorii de afaceri, city-break-uri și vacanțe.

În același timp, urmărim să dezvoltăm rute care răspund nevoilor reale ale românilor, inclusiv ale celor din diaspora, astfel încât să le oferim conexiuni directe, mai rapide și mai accesibile. Ca operator aerian 100% românesc, ne dorim să fim cât mai aproape de pasageri și să contribuim la dezvoltarea conectivității regionale pe termen lung”.

În topul preferințelor de vacanță, Grecia rămâne destinația favorită a pasagerilor care aleg aeroporturile regionale. Atena, Salonic, Creta, Rhodos și Zakynthos se află în topul preferințelor.

De asemenea, se remarcă o cerere în creștere pentru Viena, Frankfurt, Rotterdam și Copenhaga, destinații care răspund atât nevoilor de business, cât și celor ale diasporei românești. Astfel, AnimaWings a decis extinderea programului de zboruri regulate de pe aeroporturile regionale către aceste destinații începând cu luna iulie 2026.

Strategia de dezvoltare regională va continua și în perioada următoare, compania analizând permanent noi oportunități de extindere a rețelei din marile centre regionale ale țării. Obiectivul AnimaWings este de a oferi tot mai multe conexiuni directe către destinații europene cu interes economic, turistic și social, contribuind la dezvoltarea mobilității regionale și la reducerea dependenței de aeroportul din București.

Experiență full-service la bord

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class. Toate biletele includ alegerea gratuită a locului, bagaj de cabină și obiect personal, precum și check-in gratuit online sau în aeroport.

În plus, pasagerii pot opta pentru servicii suplimentare premium, inclusiv catering cald la bord, disponibil atât individual, cât și în pachete all inclusive care includ băuturi și gustări.

Rețeaua de zboruri regulate AnimaWings acoperă curse interne între București și Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Oradea dar și destinații importante europene precum Paris, Geneva, Milano, München, Londra, Istanbul, Stockholm, Praga, Atena, Viena, Frankfurt, Copenhaga, Rotterdam din București, Cluj-Napoca sau Timișoara.