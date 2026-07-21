Tragedie pe Valea Oltului: O stâncă s-a prăbușită peste o mașină și a omorât un om

O tragedie s-a produs, marți dimineață, pe Valea Oltului (DN7): obucată de stâncă s-a desprins de pe versanți și s-a prăbușit peste un autoturism aflat în trafic, omorând un om.

În mașină se aflau două persoane: o femeie de 34 de ani a reușit să se salveze, ieșind rapid din mașină, însă un bărbat, de 71 de ani a rămas încarcerat în stare de inconștiență.

Totul s-a întâmplat pe DN7 între Boița și Lazaret.

Un echipaj de salvare sosit la fața locului a descarcerat bărbatul și a încercat să îl resusciteze, însă fără rezultat. ISU a mobilizat la fața locului o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD.

În zonă s-a format o coloană de mașini pe o distanță foarte mare.