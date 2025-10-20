Transfăgărăşanul şi Transalpina au fost închise circulației până vara anului viitor

Circulaţia rutieră a fost închisă, începând de luni și până în vara anului viitor, pe DN7C Transfăgărăşan, între Piscu Negru (km 104) şi Bâlea Cascadă (km 130,8) şi pe DN 67C Transalpina, de la Rânca (km 34,8) până la Curpat (km 79,2).

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanşe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceaţă şi polei.

„De asemenea, la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, se mai precizează în comunicat.