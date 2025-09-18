Transportatori: Încă o firmă de asigurare merge spre faliment, dar ASF nu intervine – la fel ca în cazul City Insurance și Euroins

Patronatul transportatorilor COTAR avertizează din nou că încă o firmă de asigurare merge spre faliment, dar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu intervine, la fel ca în cazul City Insurance și Euroins.

Comunicatul transmis redacției:

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) solicită un control de urgență la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Tarifele RCA comtinuă să crească, iar protectia pe care vicepreședintele ASF responsabil cu sectorul Asigurări o oferă companiilor care au grave abateri ne pune în pericol pe toți.

Există și o serie de declarații halucinante și mincinoase făcute din nou de vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, precum: „Orice sumă suplimentară plătită de asigurători este suportată de toți consumatorii” – o manipulare grosolană făcută de vicepreședintele ASF, inducând ideea că valorile de despăgubire calculate de firmele de asigurări sunt cele corecte, iar toți șoferii ar trebui să fie conștienți ca orice alte sume solicitate suplimentar, dincolo de calculele subevaluate făcute de firmele de asigurări vor avea ca efect creșterea prețului RCA – Informație complet falsă!

Peste 90% dintre despăgubirile achitate de către firmele de asigurări sunt la valori subevaluate și îi prejudiciază pe păgubiții RCA. Ceea ce omite cu bună știință Sorin Mititelu să transmită consumatorilor este că peste 90% dintre păgubiții RCA câștigă în instanță despăgubirile majorate față de calculul făcut de firmele de asigurări. De asemenea, omite să spună adevărul: anume că firmele de asigurări așa-zis supravegheate de ASF înregistrează în ultimii 3 ani profituri istorice, iar media de preț a unei polițe RCA în București a crescut cu 20% de la eliminarea plafonării. Dacă ASF se raportează la costurile din Germania, ar trebui să țină cont și de faptul că Germania este țara în care veniturile medii ale cetățenilor sunt de 4 ori mai mari decât cele ale românilor.

ASF induce ideea că despăgubirile corecte ar fi „o povară colectivă”. Realitatea este ca despăgubirile nu sunt „sume suplimentare”, ci drepturi legale ale păgubiților. RCA este o poliță obligatorie, nu o tombolă unde primești cât vrea firma de asigurări sau o negociere făcută în piața Obor.

Cel care face aceste declarații iresponsabile câștigă 12.000 de euro pe lună, bani achitați din taxele primite de la firmele de asigurări care la rândul lor încasează de la circa 8 milioane de români care achită o poliță RCA obligatorie pentru care asigurătorii nu mai sunt obligați să plătească despăgubirile reale.

Acest personaj numit în conducerea ASF, cu susținere politică, este cel care a refuzat, pe tot parcursul anului 2024, să efectueze vreun control la vreo firmă de asigurări care vinde RCA și a refuzat să facă publice rapoartele cu numărul de reclamații înregistrate de către piața de asigurări. Cu concursul lui Sorin Mititelu, niciun asigurat nu mai are acces la rapoartele privind reclamațiile la adresa pieței de asigurări din România.

Altă manipulare marca Sorin Mititelu, cu privire la neplata despăgubirilor de către una dintre firmele de asigurări care înregistrează cele mai multe reclamații este: „Sunt doar dispute comerciale între service-uri și asigurători”. Vicepreședintele ASF Sorin Mititelu minimalizează scandalurile cu privire la RCA la nivel de „neînțelegeri comerciale”, România înregistrând, în realitate, cel mai mare grad de nemulțumire a asiguraților/ păgubiților RCA din Europa.

Exemplu: conform datelor disponibile, reclamațiile înregistrate de către o singură companie de asigurări într-un an în România echivalează cu numărul total de reclamații înregistrate de întreaga piață RCA din Germania într-un an, în condițiile în care în Germania sunt înregistrate de 7 ori mai multe autovehicule decât în România.

În acest timp, vicepreședintele ASF se laudă ca la SalFin au ajuns doar 761 de persoane, iar jumătate dintre acestea au câștigat în fața companiilor de asigurări. Vicepreședintele ASF omite să spună ca SalFin este o structură în subordinea ASF, de unde rezultă și procentul redus de câștig al păgubiților/asiguratilor față de păgubiții RCA care merg în instanță și câștigă în peste 90% din cazuri și nu în aproximativ 50% din cazuri, când vorbim despre cele gestionate de SalFin. De asemenea, la ajutorul SalFin nu pot apela persoanele juridice, deci jumătatea din piața RCA nu are acces la această structură din subordinea ASF, finanțată din banii companiilor de asigurări.

O altă afirmație nefondată este: „Toți asigurătorii îndeplinesc cerințele de solvabilitate și lichiditate”. Aceleași afirmații mincinoase le făcea în urmă cu câțiva ani predecesorul său, vicepreședintele sectorului asigurărilor de la acea vreme, Cristian Roșu. Iată câteva exemple de asemenea luări de poziție ale vicepreședintelui ASF, manifestate cu ocazia unor scandaluri care au vizat aceste societăți: 29 august 2019, cu 2 ani înainte de falimentul City Insurance, Cristian Roșu fost vicepreședinte ASF: „Nu există niciun motiv care să ducă spre o idee de faliment a City Insurance”; „City Insurance îndeplineşte toţi indicatorii de solvabilitate”.

Pe 22 noiembrie 2019, cu 2 ani înainte de falimentul City Insurance, Cristian Roșu declara: „Un nou caz Astra este puțin probabil să se repete”. „Referitor la situaţia Euroins şi City Insurance, ambele companii au avut o evoluţie importantă, au înregistrat creştere pe cota de piaţă, în special pe asigurarea de răspundere civilă auto, deţinând, fiecare, peste 30% din cota de piaţă. Creşterile înregistrate au avut loc, însă, pe situaţii financiare sustenabile.”

Pe 10 octombrie 2019, Cristian Roșu declara: „Vă asigur că ASF supraveghează cu toată responsabilitatea piața asigurărilor și că va lua, dacă va fi cazul, măsurile permise de lege, pentru a nu ne confrunta cu dezechilibre care să afecteze drepturile și interesele consumatorilor. Piața RCA se află în echilibru.” „În anul 2019, a continuat îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate la nivelul agregat al pieței asigurărilor. La sfârșitul lunii decembrie a anului 2019, o singură societate de asigurare nu îndeplinea cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR) și cerințele minime de capital (MCR), compania deținând o cotă de piață scăzută și neavând expunere pe piața RCA” – pagina 10, Raport privind evoluția pieței asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Și în anul 2020, indicatorii de solvabilitate la nivelul agregat al pieței asigurărilor au continuat pe un trend ascendent. Ratele SCR și MCR calculate la nivelul pieței ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieței s-a situat la un nivel de 1,89, iar rata MCR la o valoare de 4,66” – Pagina 14, Raport privind evoluția pieței asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Și iată că am fost contrazis de evenimente, de evoluția vieții pe parcursul anului 2020 și am putut constata cu foarte multă surprindere – și o surprindere pozitivă – faptul că absolut toți actorii acestei piețe s-au adaptat nu bine – aș spune extraordinar de bine – acestei situații prin care am trecut cu toții” – declara Cristian Roșu, unei publicații, în 26 ianuarie 2021, cu 8 luni înainte de intrarea în faliment a companiei City Insurance și cu 2 ani inainte de intrarea in faliment a firmei Euroins.

În toamna anului 2021, a intrat în insolvență City Insurance, iar în primăvara anului 2023, a urmat Euroins. Acum, vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, nu a efectuat niciun control la sediul firmelor care au ajuns în situații similare cu cele două companii falimentare. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să aplice o amendă foarte mica uneia dintre companii, în luna mai, după ce numărul de reclamații înregistrate la ASF pentru respective companie era deja foarte mare, iar instanțele dădeau dreptate păgubiților RCA. Amenda aplicată a fost echivalentul salariului pe o lună al vicepreședintelui ASF – sumă infimă, în comparație cu cifra de afaceri a firmei de asigurări care în mod cert este protejată .

Mai mult, respectiva companie a continuat să comită aceleași abuzuri, adică amenda nu a avut niciun efect. Numărul reclamanțiilor la adresa companiei de asigurări s-a triplat, în luna august – ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru piața asigurărilor RCA.

„Domnule vicepreședinte Sorin Mititelu, de ce nu ați efectuat niciun control la sediul firmei de asigurări care are cel mai mare număr de reclamații, de când ați preluat mandatul? Amenda jalnică aplicată de ASF în luna mai a fost în urma numărului mare de reclamații înregistrate la ASF la adresa firmei, dreptatea fiind de partea păgubiților RCA, iar amenda aplicată a fost echivalentul salariului dumneavoastră pe o lună, ceea ce reprezintă un mizilic pentru cifra de afaceri a firmei de asigurări pe care o protejați. Cerem instituțiilor abilitate să efectueze un control pentru a vedea ce fel de relații aveți u această companie de asigurări. Pe cine protejați, în realitate, domnule vicepreședinte ASF? Când poliță RCA pentru un an ajunge la un preț de 800 de euro nu este rezultatul unei creșteri de 1% a prețului RCA, așa cum ați declarat zilele trecute”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.