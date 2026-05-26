Transportatorii cer amânarea aplicării noului sistem de taxare și modificarea „urgentă” a Legii 226/2023

Transportatorii avertizează asupra „riscurile majore” generate de implementarea insuficient pregătită a noului sistem de taxare rutieră, inclusiv STRR, TollRo și mecanismul de emitere a tichetelor de rută.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită, totodată, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii modificarea „urgentă” a Legii 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale.

COTAR atrage atenția că trecerea la noul sistem „nu poate fi realizată formal, prin simpla schimbare a cadrului legal, fără ca infrastructura tehnică, normele metodologice, procedurile de autorizare, API-urile, mediile de testare și fluxurile comerciale să fie complet funcționale și accesibile operatorilor economici implicați”.

În lipsa unei perioade reale de tranziție, există riscul unui blocaj operațional național, cu efecte directe asupra transportatorilor, utilizatorilor, distribuitorilor autorizați, furnizorilor naționali și, în final, asupra veniturilor statului, se arată în comunicatul transmis redacției.

„Nu poți sancționa utilizatorii și transportatorii pentru neconformare într-un sistem care nu este încă pregătit complet pentru conformare. România are nevoie de digitalizare, dar de o digitalizare funcțională, testată, deschisă pieței și accesibilă tuturor utilizatorilor, nu de un monopol tehnic și comercial construit peste noapte”, declară reprezentanții COTAR.

COTAR solicită Ministerului Transporturilor prorogarea termenelor de implementare pentru STRR, TollRo și tichetele de rută „până la momentul în care sistemul este complet operațional, testat public și integrat cu furnizorii și distribuitorii autorizați”.

Totodată, COTAR cere menținerea vânzării rovinietelor în regimul comercial actual, până la finalizarea efectivă a tranziției. Un punct esențial îl reprezintă protejarea rovinietelor deja achitate. COTAR consideră „inadmisibil” ca rovinietele aflate în vigoare să înceteze artificial la data de 30 iunie / 1 iulie 2026, înainte de expirarea perioadei pentru care utilizatorii au plătit.

Rovinietele existente trebuie să rămână valabile până la termenul natural de expirare. În caz contrar, statul transferă asupra utilizatorilor costurile unei tranziții legislative și tehnice pe care aceștia nu au generat-o.

COTAR solicită, de asemenea, ca distribuitorii autorizați existenți și furnizorii naționali să aibă acces efectiv la emiterea rovinietelor, tichetelor de rută și la serviciile aferente TollRo.

Actualul sistem de distribuție funcționează prin rețele comerciale, platforme online, puncte fizice de vânzare, call-center, soluții API și suport tehnic construit în ani de investiții private. Eliminarea sau marginalizarea acestor operatori ar afecta direct capacitatea utilizatorilor de a se conforma și ar reduce canalele prin care statul își colectează veniturile.

COTAR se opune oricărei interpretări prin care aplicația mobilă sau infrastructura digitală aferentă TollRo ar deveni un monopol exclusiv al CNAIR. Aplicația CNAIR trebuie să fie o opțiune publică, nu singura cale de conformare. Furnizorii naționali, furnizorii SETRo și distribuitorii autorizați trebuie să poată dezvolta și opera aplicații proprii, interconectate cu sistemele CNAIR, în condiții transparente, obiective și nediscriminatorii.

„O infrastructură națională critică nu trebuie să fie dependentă de un singur canal de plată, de o singură aplicație și de un singur operator tehnic. Redundanța, concurența și accesul multicanal sunt garanții de funcționare, nu obstacole”, subliniază COTAR.

Confederația solicită și menținerea posibilității de plată în numerar, prin rețelele naționale de distribuție autorizate. Un sistem public de taxare rutieră trebuie să fie accesibil inclusiv utilizatorilor care nu folosesc aplicații mobile, carduri bancare sau platforme digitale.

Excluderea plății cash ar afecta în special utilizatorii din zone rurale, persoanele fără acces digital constant și transportatorii care depind de rețele comerciale fizice.

COTAR consideră necesară și reglementarea clară a furnizorilor naționali, prin criterii de prezență juridică, fiscală, tehnică și operațională în România. Serviciile de taxare rutieră implică date sensibile privind vehicule, trasee, plăți, transporturi și utilizarea infrastructurii rutiere.

Aceste date trebuie stocate și procesate în Uniunea Europeană, iar furnizorii care operează pe piața românească trebuie să asigure suport operațional real în România și în limba română.

În plus, COTAR solicită reanalizarea ariei de aplicare a noilor tarife rutiere. România trebuie să analizeze dacă este justificată taxarea generalizată a întregii rețele de drumuri naționale sau dacă sistemul trebuie aplicat etapizat, cu prioritate pe autostrăzi, drumuri expres și sectoare relevante ale rețelei TEN-T.

Practica europeană trebuie înțeleasă corect: taxarea rutieră trebuie să fie proporțională, predictibilă și fundamentată pe costuri reale, nicidecum extinsă automat asupra tuturor drumurilor naționale fără un studiu de impact solid.

COTAR solicită Ministerului Transporturilor și CNAIR organizarea urgentă a unei consultări reale cu transportatorii, distribuitorii autorizați, furnizorii naționali, furnizorii SETRo, procesatorii de plăți și asociațiile relevante, înainte de adoptarea oricărei decizii finale privind implementarea noului sistem.

COTAR precizează că susține un sistem modern, interoperabil și eficient, însă digitalizarea nu trebuie folosită pentru eliminarea concurenței, blocarea distribuitorilor existenți, afectarea utilizatorilor sau sancționarea transportatorilor într-un sistem insuficient pregătit.

„România are nevoie de un sistem de taxare rutieră funcțional, nu de o lansare administrativă cu risc de blocaj. Cerem Ministerului Transporturilor să corecteze urgent Legea nr. 226/2023, să introducă o tranziție reală și să protejeze atât utilizatorii, cât și infrastructura economică națională deja existentă”, transmit reprezentanții COTAR.

