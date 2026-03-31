Transportatorii cer Guvernului măsuri reale împotriva scumpirii carburanților. „Soluția e simplă: reducerea accizelor și a TVA”

Transportatorii sunt nemulțimiți de măsurile Guvernului de atenuare a scumpirii carburanților. „Soluția e simplă: reducerea accizelor și a TVA”.

Doar prin reducerea accizelor și a TVA la carburanți se poate stopa o criză economică majoră, transmit Guvernului reprezentanții COTAR.

Comunicatul COTAR:

„Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) salută decizia Guvernului de a lua măsuri concrete pentru reducerea prețului carburanților. Dar îi amintește premierului Ilie Bolojan că toate calculele economiștilor arată același lucru: doar prin reducerea accizelor și a TVA la carburanți se poate stopa o criză economică majoră.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în urmă cu o zi, că decizia Coaliţiei de guvernare a fost luată: se va reduce, în perioada următoare, valoarea accizei din preţul combustibilului. Premierul a anunțat că în prima etapă se aplica măsurile pentru motorină, care reprezintă 70% din consumul de combustibili din România, fiind esențială în transportul de mărfuri și de persoane, dar și în agricultură.

La motorină s-au înregistrat și cele mai mari creșteri ale prețurilor, ceea ce înseamnă o creștere accelerată a costului vieții, în România, situație insuportabilă pentru cele mai multe firme și pentru cei mai mulți români.

«Îi amintim premierului Ilie Bolojan că aceste măsuri trebuie să fie luate în cel mai scurt timp și pe o perioadă suficient de lungă, pentru a nu se arunca România într-o criză economică mai gravă decât cea din 2009-2010.

Scumpirea carburanților nu înseamnă doar creșterea costurilor pentru transportatori, ci înseamnă scumpirea tuturor produselor și serviciilor, scăderea nivelului de trai, creșterea infracționalității, falimente în lanț și un val de șomaj, iar toate acestea nu vor aduce niciodată colectarea mai multor bani la bugetul de stat, ci doar distrugere economică și socială.

Premierul ar trebui să țină cont de calculele făcute de toți economiștii și de soluția simplă care a fost dată Guvernului: doar prin scăderea accizelor și a TVA la carburanți se poate stopa această criză»”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Premierul a explicat, în seara de 30 martie, la un post de televiziune, că prețurile au crescut de la aproximativ 8 lei, până la 10,3-10,4 lei, cu aproximativ 30%, fenomen care nu a putut fi stopat, fiind legat de evoluția piețelor externe.

Îi amintim premierului că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în primele zile de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, că România are suficiente rezerve de combustibili pentru cinci luni, într-un scenariu ipotetic în care nu s-ar mai importa și nu s-ar mai rafina deloc.

Nu înțelegem care este legătura cu piețele externe, în privința acestei creșteri a costurilor, imediat după declanșarea conflictului, dacă nu a ajuns la pompă benzină și motorină importată imediat.

Presupunem că premierul Ilie Bolojan nu este suficient de bine informat în legătură cu situația prețului actual al carburanților. Un calcul simplu arată că motorina ar costa 4,6 lei.

Dar, se adaugă acciza majorată de la 1 ianuarie, la care se adaugă TVA crescut la 21% și taxa de drum, astfel încât rezultă prețul actual, care a depășit 10 lei pe litru, în unele benzinării, preț din care statul încasează 55%.

Nu are legătură cu piețele externe și nici cu importurile, ci cu faptul că statul încasează mai mult de jumătate din costul unui litru de motorină, la fiecare alimentare.

Guvernul trebuie să înțeleagă situația în care se află acum România și mai ales faptul că o criză economică majoră nu va mai putea fi stopată. Tocmai de aceea, reducerea accizelor și a TVA, simultan, poate să ne mențină pe o linie de plutire, pentru a nu ne scufunda, într-o perioadă crtică pentru întreaga lume, când nimeni nu ne-ar mai putea ajuta.

Având în vedere și redeschiderea producției la Rafinăria Petromidia, Guvernul ar putea interveni cu aceste măsuri simple și eficiente, pentru a salva România de la prăbușire economică pe termen lung”.