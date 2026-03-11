Transportatorii cer Guvernului să reducă „urgent” acciza la motorină, după ce prețul carburanților a „explodat” la pompă

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să reducă urgent valoarea accizei la motorină sau extinderea schemei de rambursare pentru operatorii de transport.

Aceasta, în condițiile în care benzina s-a scumpit cu 35 de bani pe litru iar motorina cu 53 de bani pe litru, în ultima săptămână, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creștere de 25% a prețului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%, se arată într-un comunicat transmis redacției.

În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalități competitive, această presiune poate afecta stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea transportatorilor români pe piața europeană.

În acest context, UNTRR solicită „reducerea accizei la motorină la nivelul minim european sau, alternativ, extinderea după finalul lunii martie 2026 până la finalul anului și majorarea schemei de rambursare a accizei pentru transportatori de la 65 bani la 1,12 lei/litru”.

„Prețul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria și Croația, Franța și 0,89 euro/litru în Germania. Acest lucru indică faptul că diferențele de preț la pompă erau generate, în principal, de nivelul accizelor și al TVA.

Ultimele zece zile au avut evoluții extrem de diferite în statele membre UE, cu creșteri de circa 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franța, Germania, Olanda și de până la 48% în Spania. În același timp, creșterile au fost sub 2%în Croația și Slovenia, situația fiind extrem de volatilă”, precizează reprezentanții UNTRR.

Ei explică , totodată, că în prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro / 1000 litri, semnificativ peste nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri.

„În același timp, alte state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creșterii rapide a prețurilor la carburant. De exemplu, în Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei. În Italia, Ministerul Economiei analizează de câteva zile posibilitatea activării mecanismului de «acciză mobilă».

Este un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a reduce accizele aplicate benzinei și motorinei. Diferențele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României”.

Creșterea prețului motorinei afectează direct și semnificativ transportatorii.

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, UNTRR propune „două măsuri posibile și una complementară”, în funcție de evoluția prețului carburantului:

1. Reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro / 1000 litri la nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, măsură care ar putea reduce prețul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză și 0,23 lei din TVA).

2. În lipsa reducerii accizei, UNTRR solicită extinderea schemei de rambursare a accizei cel puțin până la finalul anului și majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, UNTRR propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenționarea cu 0,5 lei/litru, în funcție de evoluția prețului carburanților.

UNTRR subliniază că stabilitatea sectorului transporturilor depinde de predictibilitatea politicilor fiscale.

„Guvernul nu poate obține predictibilitate dacă nu oferă predictibilitate. În lipsa acesteia, piața reacționează prin scenarii pesimiste și prin mutarea alimentării în alte state. Creșterea prețului la carburant și la energie, duce la o creștere accelerată a inflației și o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu își vor mai putea acoperi costurile de funcționare”, se explică în comunicat.

În aceste condiții, „este necesar transferul integral și imediat al majorărilor cu costul carburantului de la firmele de transport către clienți”. „Altfel, firmele de transport, dacă nu își vor putea acoperi costurile variabile și cu atât mai puțin costurile fixe, în condițiile scăderii volumelor, vor fi condamnate la un faliment rapid, ținând cont că industria de transport rutier din România operează cu o marjă de sub 5%”.

În România, la un consum anual 8,6 miliarde de litri de motorină, statul vizează la o acciză pe motorină de 2.804,29 lei/1000 litri, încasări de 24 miliarde de lei. În același timp, pentru cele 2 miliarde de litri de benzină, la 3.059,9 lei/1000 litri, statul vizează încasări de circa 6 miliarde de lei.

„În România, accizele sunt taxele cu cel mai ridicat nivel de colectare. Reamintim densitatea motorinei 0,845 kg/l și a benzinei de 0,77 kg/l, pentru a evita confuzia față de raportarea accizelor de carburant la tonă.

Astăzi, România are o motorină mai scumpă decât în Ungaria cu 22 eurocenți/litru, după deducerea TVA de 27% și rambursarea parțială a accizei din Ungaria. Aceasta se realizează cu precizie la termenele așteptate, oferind o bună predictibilitate transportatorilor”, spun reprezentanții UNTRR.

Transporturile rutiere internaționale de mărfuri reprezintă sectorul de activitate cu cea mai mare contribuție la exportul de servicii al României din ultimii 10 ani, în fiecare an depășind 25% din valoarea serviciilor exportate de România.