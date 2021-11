Transportatorii cer Guvernului stimulente pentru achiziția de vehicule comerciale GNC/GNL, cu argumentul că acest sprijin ar reprezenta primul pas cãtre tranziția verde pentru industria transporturilor rutiere.

Precizările transmise redacției:

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicitã Ministerului Mediului, Apelor și Pãdurilor introducerea unui program de stimulare pentru achiziționarea de vehicule comerciale licențiate de transport rutier de marfã (peste 2,5 tone) și persoane (peste 1+9 locuri) pe bazã de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL).

Deși aceastã solicitare a fost adresatã de UNTRR încã din 2019 Administrației Fondului de Mediu, pânã în prezent transportatorii rutieri români nu au beneficiat de niciun program de stimulare pentru achiziția de vehicule GNC/GNL, așa cum beneficiazã transportatorii rutieri din alte State Membre UE.

Având în vedere obiectivele europene ambițioase ale Pactului Verde European și ale pachetului „Pregãtiți pentru 55” (Fit for 55), presiunea asupra sectorului de transport este foarte mare. În vara acestui an, UE a publicat o Propunere de Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, parte a pachetului legislativ „Pregãtiți pentru 55” (Fit for 55) , angajându-se sã reducã emisiile cu cel puțin 55% pânã în 2030, ca pas intermediar cãtre atingerea obiectivului Pactului verde European privind neutralitatea climaticã UE pânã în 2050. Propunerea legislativã UE prevede utilizarea unui mix de combustibili alternativi care servesc ca substitut pentru sursele de petrol fosil la furnizarea de energie pentru transporturi și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acestora și de a îmbunãtãți performanța de mediu a sectorului transporturilor, incluzând atât „combustibili alternativi pentru vehicule cu emisii zero” precum energia electricã și hidrogenul, cât și „combustibili fosili alternativi” pentru o etapã de tranziție precum gazul natural în stare gazoasã (gaz natural comprimat – GNC) și lichidã (gaz natural lichefiat – GNL).

GNC /GNL reprezintã primul pas cãtre tranziția verde în industria transporturilor rutiere

Motoarele pe GNC produc 25% mai puțin dioxid de carbon decât benzina și cu 35% mai puțin decât motorina. La acest moment, singura soluție fezabilã pentru transportatorii rutieri sunt vehiculele pe gaz natural comprimat(COMPRESSED NATURAL GAS – GNC) sau gaz natural lichefiat (LIQUIFIED NATURAL GAZ – GNL) care este diferit de GPL – Gaz Petrolier Lichefiat (LPG- liquefied petroleum gas).

În timp ce UNTRR sprijinã prevederile Pachetului „Pregãtiți pentru 55” (Fit for 55) privind dezvoltarea de stații de reîncãrcare electrice (prevãzute și în PNRR) pentru vehiculele comerciale ușoare destinate transportului urban și inter-urban, precizãm cã vehiculele electrice nu sunt însã o soluție viabilã din punct de vedere economic pentru transportul rutier pe distanțe lungi. Echivalentul energetic al unui rezervor de motorina de 1200 l – uzual pentru transportul rutier pe distanțe lungi, este dat de 24 tone de baterii – ceea ce reprezintã sarcina utila pentru un camion standard in UE, conform tehnologiilor actuale.

De asemenea, cu toate cã Hidrogenul este viitoarea soluție avutã în vedere de CE pentru transportul rutier de marfã pe distanțe lungi, precizãm cã astãzi nu este disponibil niciun camion pe hidrogen la vânzare – sunt proiecte pentru viitor, iar oricum costurile sunt de 3 ori mai mari decât pentru un camion tradițional. În acest context, camioanele pe GNC /GNL sunt un prim pas cãtre tranziția verde în industria transporturilor rutiere. Sistemele de alimentare cu gaz natural comprimat/lichefiat sunt compatibile pentru conversia ulterioarã la hidrogen (“hydrogen ready”).

Totodatã, precizãm cã 6 din cei 7 producãtori de camioane europeni au modele disponibile pe gaz natural iar România are mari rezerve de gaze naturale, putând folosi resursele proprii de gaz natural pentru transporturile operate cu vehicule CNG/LNG. În prezent, gazul natural este cel mai rentabil mod de reducere a emisiilor de CO2, iar bio CNG / LNG, produs din deșeuri, vor ajuta România sã își reducã amprenta de carbon și sã devinã un contribuitor important la economia circularã europeanã, unul dintre obiectivele tranziției verzi.

Necesitatea unui program de stimulare a achiziției de vehicule comerciale GNC/GNL pentru impulsionarea pieței din România, similar stimulentelor acordate în alte țãri

Transportatorii rutieri români doresc sã investeascã în vehicule ecologice, însã au nevoie de sprijinul autoritãților române pentru implementarea soluțiilor ecologice de transport, atât pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi prin alocarea finanțãrilor europene disponibile prin PNRR și Fit for 55, cât și pentru stimularea achiziției de vehicule ecologice, iar în prezent vehiculele GNC/GNL și pe termen lung cele pe hidrogen, oferã singura alternativã viabilã la motorinã, în special pentru transportul rutier pe distanțe lungi, unde vehiculele electrice nu sunt viabile din punct de vedere economic.

Impulsionarea pieței se poate realiza prin acordarea de subvenții transportatorilor români de pânã la 50% din costul vehiculului, similar celor acordate transportatorilor din alte State Membre pentru achiziționarea vehiculelor GNC/GNL:

– În 2018, Germania a introdus un program de subvenționare a achiziției de camioane GNC/GNL acoperind pânã la 40% din costul vehiculului. Anul trecut, Germania a prelungit exceptarea vehiculelor GNC/GNL de la plata taxelor de drum pânã în 2023.

– În septembrie 2020, Franța a instituit un nou bonus ecologic la achiziția de vehicule ecologice sau pentru finanțarea prin leasing operațional a vehiculelor grele electrice/pe hidrogen, care poate fi cumulat si cu stimulentul acordat de stat pentru achiziționarea unui vehicul cu propulsie alternativa, combinația celor doua ajutoare ajungând la 100.000 Euro.

Stimularea achiziționãrii de vehicule comerciale GNC/GNL în România trebuie corelatã cu alocarea de finanțare europeanã pentru dezvoltarea infrastructurii de stații de alimentare GNC/GNL pentru vehiculele de transport rutier în România, iar conform prevederilor pachetului legislativ „Pregãtiți pentru 55” (Fit for 55), România în calitate de Stat membru trebuie sã se asigurã cã, pânã la 1 ianuarie 2025, un numãr corespunzãtor de puncte de realimentare cu GNL accesibile publicului este instalat, cel puțin de-a lungul rețelei centrale TEN-T existente, pentru a permite autovehiculelor grele care funcționeazã cu GNL sã circule în întreaga Uniune.

Ca și in situația autostrãzilor, și la infrastructura GNC/GNL România este cu mult rãmasã în urmã fațã de Europa. Motivul pentru care celelalte țãri nu mai cer finanțare pentru GNC/GNL la Bruxelles este datorat faptului ca au aceste rețele deja mature. În timp ce majoritatea Statelor Membre UE și-au dezvoltat o rețea de stații de alimentare GNC /GNL, iar în prezent, în Europa sunt 4000 stații GNC – în România sunt numai 3 stații GNC. Totodatã, în timp ce în Europa sunt 400 stații GNL, România nu deține nicio stație de alimentare GNL.

Pentru a da șansa si firmelor si cetãțenilor României sã foloseascã autovehicule GNC/GNL, soluții mature în Europa in mai toate țãrile, inclusiv în Bulgaria care are o rețea de 121 stații de alimentare GNC/GNL si Moldova 21 – stații, UNTRR a solicitat la începutul acestui an Guvernului României alocarea a 5 mld. Euro prin Planul Național de Redresare și Reziliențã – PNRR pentru sectorul transporturilor rutiere în urmãtorii 3 ani, pentru digitalizare și reînnoirea a jumãtate din flota României de vehicule comerciale licențiate de transport rutier de marfã (peste 2,5 tone) și persoane (peste 1+9 locuri) pe bazã de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL) și pentru dezvoltarea a 100 de stații de alimentare GNC/GNL în România.

Spre dezamãgirea industriei de transport rutier din România, solicitãrile noastre nu se regãsesc în actualul PNRR și de aceea ar trebui sã fie incluse în Pachetul Fit for 55, pentru ca fondurile europene alocate pentru decarbonizarea transporturilor rutiere din România sã fie alocate prioritar pentru dezvoltarea infrastructurii de stații de alimentare GNC /GNL și achiziția de vehicule comerciale GNC /GNL.